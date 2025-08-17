Fermana, c’è da recuperare il tempo perduto

Nonostante un inizio in ritardo e una manciata di allenamenti nelle gambe, è un Ferragosto di sosta per la Fermana che riprenderà a sudare lunedì sempre al Bruno Recchioni con un organico ancora in fase di piena di definizione e con tante situazioni che vanno ancora ben definite. Partiamo dalla squadra che da domani appunto saranno in "ritiro" presso la struttura di Villa Nazareth (insieme all’intero staff tecnico) che già da una settimana ospita i nuovi giocatori canarini che provengono da fuori. Sarà una settimana intensa che inizia lunedì con un allenamento singolo al pomeriggio. Da giorno successivo doppie sedute, come sempre allo stadio fino al 25 agosto quando si inizierà a guardare al primo impegno ufficiale, in programma il 31 contro il Montegranaro in Coppa Italia, sempre al Recchioni, con definizione dell’orario di inizio ancora in corso. Unica variazione sul tema in questi giorni di doppie sedute è prevista per domenica pomeriggio, 24 agosto, nel pomeriggio quando è in programma la prima sgambata ufficiale con l’Afc Fermo alle ore 18,30. Un derby autentico considerando che proprio l’Afc Fermo gestisce il settore giovanile della Fermana, dalla scorsa stagione. Insomma ultimissime ore di riposo e poi si torna in campo ma quelle che sono maggiormente attese dai tifosi sono notizie dal fronte mercato: finora dodici le ufficialità con quattro stranieri in rosa e diversi ragazzi chiamati a volte alla prima esperienza in categoria. Almeno un’altra decina di volti nuovi sono attesi, qualcuno magari dai diversi elementi in prova. Tanto lavoro nella scelta da parte del ds Filipponi mentre per mister Gentilini e il suo staff lo sforzo maggiore è quello di trovare l’amalgama in una rosa completamente nuova. Fuori dal campo ovviamente tiene banco la situazione inerente le pendenze con i calciatori dello scorso anno che reclamano quattro mensilità non corrisposte. Ci sono dialoghi in corso con il club per trovare una soluzione individuata per il "dovuto" in tre delle quattro mensilità restanti ma restano differenze per le tempistiche. I calciatori vorrebbero essere saldati immediatamente, il club preferirebbe diluire il tutto nel corso dei prossimi mesi fino ad ottobre o novembre. Intorno a questo si gioca moltissimo perché se i calciatori ricorressero alla Commissione Accordi Economici della Lnd con, sullo sfondo, il rischio di vertenze che, se non "risolte" (con il pagamento del dovuto) porterebbe al serissimo rischio di penalizzazioni nel corso del campionato per la Fermana. In campo e fuori sarà un mese di agosto decisamente intenso per la Fermana, considerando che il 7 settembre suonerà la campanella dell’Eccellenza: prima giornata in casa dell’Urbino.