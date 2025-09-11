Fermana-Civitanovese sarà trasmessa in diretta su Tvrs

Lavora a testa bassa la Fermana per preparare la sfida di domenica prossima in casa con la Civitanovese, gara che tra l’altro sarà trasmessa in diretta da Tvrs che ogni domenica trasmette un match del massimo campionato dilettantistico regionale, dopo accordo fatto con Figc Marche. Stavolta le telecamere saranno presenti al Bruno Recchioni per una sfida sempre molto sentita e che desta anche curiosità perché di fronte ci sono le due marchigiane retrocesse dalla scorsa Serie D e che hanno vissuto un’estate decisamente intensa su entrambi i fronti.

Tra l’altro sia Fermana che Civitanovese hanno iniziato la stagione con il piede giusto visto che i rossoblù hanno fermato sul pari una squadra decisamente quotata come il Ksport Montecchio di Stefano Protti mentre la Fermana ad Urbino ha preso un punto e mostrato buone cose. Da li si ripartirà con l’undici titolare messo in mostra in terra ducale che sembra avvicinarsi molto all’assetto definitivo per mister Gentilini che ora dovrà trovare gli equilibri difensivi, soprattutto nella coppia di centrale con Rodriguez, Kieling e Scanagatta a contendersi due maglie da titolare.

Sul campo la squadra continua il suo lavoro mentre la società ha pubblicato sul proprio sito un comunicato inerente la ristrutturazione del debito. "In merito alla diffusione a mezzo stampa delle informazioni riguardanti le scadenze di pagamento relative al Piano di Ristrutturazione omologato e pubblicato in data 11 luglio 2025, ritiene doveroso precisare che gli Enti Statali Ade, Ader, Inail e Inps sono stati pagati nel rispetto delle scadenze concordate. Gli altri creditori verranno onorati nei termini previsti dalle norme. La reiterata campagna denigratoria di alcune testate giornalistiche a discapito della scrivente società sta alimentando odio, confusione e scetticismo che, così come accaduto in passato, non aiutano nessuno neanche le stesse testate giornalistiche che potrebbero fare meglio come tutti sanno".

Dunque una bella tirata d’orecchie alla stampa che dovrebbe fare il meglio il proprio mestiere (prendiamo nota) ma che ha posto, fino ad oggi, domande inerenti la ristrutturazione per cercare di dare informazioni dettagliate ai tifosi. Tant’è che prendiamo atto di quanto comunicato dalla società che dunque certifica con la nota emessa sono stati paganti gli enti statali elencati: nello specifico Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Inail e Inps. Confermando poi che "gli altri creditori verranno onorati nei termini previsti dalle norme". Insomma la strada intrapresa, stando a quanto comunicato, è quella che viaggia verso il risanamento dei conti canarini. Attendiamo fiduciosi altre notizie positive prossimamente in tal senso.