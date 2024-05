Fermana, con la retrocessione slittano i tempi

Se la stagione della Fermana sul campo si è chiusa dopo la partita contro il Pescara, sul piano finanziario c’è ancora molto da fare. Ovviamente la questione più impellente che tiene banco è quella della ristrutturazione del debito con Inps e Agenzia delle Entrate su tutte. Come detto e ridetto, il futuro della Fermana passa da lì. Quei due milioni e mezzo pesano come un macigno, ma se dalle sedi competenti dovessero arrivare delle risposte positive, il debito diverrebbe molto più sostenibile. Infatti, se a fine maggio i due enti decidessero di concedere lo stralcio del monte debitorio, i gialloblù si ritroverebbero a far fronte a una somma decisamente inferiore, intorno ai 700mila euro. Molto più gestibile come cifra, soprattutto in vista del passaggio societario. La famiglia Simoni, una volta risanata il più possibile la situazione del club, al 99% lascerà il club. Tutto sta nel trovare nuovi investitori, che al momento scarseggiano. Per il momento si registra solo l’interesse della cordata rappresentata dal Dott. Ciucani con i vari Rastelli e Scheggia all’interno. Ma ovviamente, fino a che non ci sarà un verdetto definitivo sulla ristrutturazione del debito, non potrà che rimanere solo un semplice sondaggio. La responsabilità del futuro della Fermana poi ovviamente passerebbe ai nuovi investitori. Serie D o ancora più in basso? Troppo presto per dirlo: paradossale come frase a metà maggio, ma la realtà è questa.

Se fosse D, la domanda di iscrizione al campionato dovrà essere presentata entro metà luglio. La Lega Nazionale Dilettanti non ha ancora pubblicato le date ufficiali, ma il periodo indicativamente è sempre quello. Per fare la domanda d’iscrizione alla Serie D però bisogna saldare gli stipendi, almeno tre mensilità su quattro entro luglio. La retrocessione in Serie D ha fatto slittare la scadenza federale per i gialloblù: se prima i bonifici verso giocatori e staff sarebbero dovuti partire entro il 4 giugno, ora si può aspettare la data dell’iscrizione al campionato di D. Entro metà luglio dovranno essere saldate le mensilità di marzo, aprile e maggio. Con la retrocessione, è slittata anche la scadenza per il pagamento del mese di giugno, che ora dovrà avvenire entro agosto compreso. Poi ogni contratto federale, con il passaggio dai professionisti ai dilettanti, decadrà con tutti i vari giocatori e componenti dello staff che saranno liberi di trovare nuove squadre. Gli altri se ne vanno, e resta la Fermana. Il lavoro dei Simoni oggi è chiaro: ripulire il più possibile il club per renderlo appetibile a nuovi acquirenti. Con tutti gli stipendi pagati e un debito che passerebbe da due milioni e mezzo a 700mila euro, il futuro dei gialloblù sembrerebbe più roseo. Ma questa è la stima più ottimistica, perché se il concordato con Inps e Agenzia delle Entrate dovesse saltare, le cose si complicherebbero parecchio e a quel punto la sola sopravvivenza del club sarebbe fortemente a rischio.

Filippo Rocchi