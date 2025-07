Fermana, conto alla rovescia per l’omologa del tribunale

Inizio luglio afoso e fase di stallo in casa Fermana con tante situazioni in cantiere che attendono una svolta verso una direzione precisa. Il silenzio dalle parti di viale Trento è nella norma considerando che l’attesa è soprattutto per l’omologa in merito alla ristrutturazione del debito. Non smetteremo mai di dire che è quello un passaggio chiave, se non determinante, per il futuro della Fc Fermana. L’attesa sembra ormai avere i giorni contati visto che ormai da più parti l’indicazione che arriva è quella di una sentenza che non dovrebbe andare oltre il 7 luglio. E’ evidente che, giustamente, il giudice incaricato del Tribunale di Fermo si sia preso tutto il tempo possibile per analizzare il fascicolo legato alla Fermana con la proposta di ristrutturazione di una parte debitoria con gli enti che tocca i quattro milioni di euro. L’ottimismo sul buon esito della trattativa resta molto alto e dunque poi ci sarà da vedere i tempi tecnici per il pagamento e anche come la società intenderà muoversi di conseguenza. Sia sotto l’aspetto societario che tecnico. Chiaro che un clima di tale incertezza la piazza non lo stia vivendo nel migliore dei modi, considerando che parliamo anche della seconda estate di fila a raccontare una retrocessione (terza in quattro anni) e con tante incognite sul futuro chiamato Eccellenza. Dubbi che sono emersi nel recente incontro tra amministrazione e tifosi della Fermana, confermati anche da quello striscione esposto l’altra notte a firma Sotto Mentite Spoglie, davanti al Bruno Recchioni con scritto "Meglio campetti con orgoglio che un presidente che non voglio". Una frattura insanabile a questo punto? Difficile pensare ad un dietrofront da parte della tifoseria che mantiene la linea tenuta già in occasione delle ultime gare interne della stagione. Non entrare allo stadio nelle interne ma seguire la squadra in trasferta. Pensabile che questo avvenga anche per tutta la prossima stagione in Eccellenza? I tifosi sembrano decisi. Ma bisogna osservare e verificare come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.

Attualmente la società ha iniziato, in attesa dell’eventuale ok del tribunale, a preparare la prossima stagione. Budget inevitabilmente ridotto, non più di 200mila euro da quanto emerge, ma sembra anche logico considerando la chiusura dell’omologa, le quattro mensilità con staff e squadra dello scorso anno e la parte di debiti (minoritaria ma presente) con i fornitori privati che non sono stati inclusi nell’omologa. Chiaro che sarebbe una stagione "low profile" con la società che sta contattando profili per il ruolo dell’allenatore e anche contattando dei giocatori. Operativi i vice presidenti Roberto Ferroni e Samuele Isidori, che un grosso contributo lo hanno dato già lo scorso anno, con l’ex team manager Rinaldo Chiappini a svolgere il ruolo di direttore sportivo.

Roberto Cruciani