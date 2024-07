Fermana, da saldare gli stipendi arretrati

I giorni della verità in casa Fermana si avvicinano sempre di più. Come al solito, per avere qualche certezza bisogna ridursi sempre all’ultimo. Tra poco più di una settimana, il 12 luglio, scadranno le iscrizioni per il prossimo campionato di Serie D (si apriranno tra meno di una settimana, l’8 luglio). I pagamenti degli stipendi, essenziali per iscriversi, non sono ancora partiti. La fiducia resta dalle parti di Viale Trento, e l’impressione è sempre quella che bisognerà aspettare i giorni a ridosso della scadenza per essere sicuri del futuro in quarta serie della Fermana. Quando le pratiche saranno risolte nel migliore dei modi, l’attenzione deve per forza di cose spostarsi sulla ristrutturazione del debito e sulle trattative con i nuovi acquirenti. Come ribadito più volte, i Simoni non hanno la forza economica per sostenere un’altra stagione. Ma se non dovesse arrivare nessun a un accordo definitivo per il passaggio di mano della proprietà? Il rischio è di affrontare l’ennesimo campionato con il budget ridotto a meno del minimo. Intanto Alessio Furlanetto ha annunciato il rinnovo con la Lazio fino al 2028. Il portiere, nella scorsa stagione a Fermo con 21 presenze, farà il terzo dei biancocelesti alla corte di Baroni e Lotito. Parecchi alti e bassi per l’estremo difensore cresciuto nel vivaio dei biancocelesti che lo avevano ceduto in prestito alla Fermana nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Due rigori parati, ma quelle papere nello scontro diretto per la salvezza contro l’Olbia non si dimenticano facilmente. Era tornato a Roma a fine maggio, con il via libera della Fermana dato che in quel momento il suo contratto con i gialloblù era ancora attivo. L’aveva richiamato Tudor per provarlo in allenamento a fine stagione. Ora l’allenatore croato se ne è andato, ma Baroni e la proprietà hanno deciso di tenerlo lo stesso.

Rimanendo nella scorsa stagione, la Lega Pro ha pubblicato la prima parte della classifica dei gol dell’anno, stilata in base ai voti social degli utenti. Tra i primi 50, proprio al 50esimo posto troviamo la rete decisiva del capitano Manuel Giandonato contro la Juventus Next Gen. Rientra sul destro, mette a sedere un difensore e fucilata a fil di palo: era il primo gol stagionale dell’ex bianconero, e la prima vittoria della Fermana dopo tre mesi da quella della seconda giornata contro il Pontedera. Quei tre punti conquistati in rimonta, insieme ai due pareggi precedenti e ai due successivi, diedero di nuovo speranza ai gialloblù con Stefano Protti in panchina. Peccato che fu solo un fuoco di paglia, fino all’arrivo di mister Andrea Mosconi. Mentre la Juventus Next Gen, che nella prossima stagione giocherà addirittura nel girone C, dopo quella sconfitta iniziò un grande filotto di risultati utili fino ad arrivare ai quarti di finale dei playoff, persi contro la Carrarese, che poi è andata in B. Piccole gocce di memoria, di una stagione indecente.

Filippo Rocchi