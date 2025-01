Fermana, De Silvestro: : "Ora vinciamo in casa"

Continua a prepararsi la Fermana per la sfida interna all’Atletico Ascoli con lo spirito senza dubbio ritrovato dopo il blitz vincente in casa dell’Ancona. E per cementare ulteriormente il gruppo nella serata di mercoledì tutti a cena al Controluce di Porto Sant’Elpidio: squadra, staff tecnico e dirigenza. Fermana che ha abbandonato le ultime due posizioni dopo il successo di domenica ma che deve assolutamente continuare a macinare punti, su questo è stato chiaro anche Fabio Brini nel post derby. "La vittoria di Ancona sarà importante se saremo bravi a dare continuità con le prestazioni e i risultati". Un concetto chiarissimo ripreso da Michele Paolucci su queste colonne ma anche da Elio De Silvestro, ospite a Lunediretta su Tv Centro Marche: "A Fermo ho trovato una società organizzata e una squadra viva che ha l’obiettivo della salvezza. Ad Ancona sono arrivati tre punti importanti, i primi del girone di ritorno, ma ora serve dare continuità perché ogni gara da adesso sarà fondamentale". De Silvestro a destra nel tridente con Bianchimano e Sardo, una soluzione molto offensiva che richiede anche un sacrificio da parte di tutti. "Quando sei in una situazione come la nostra – ha continuato De Silvestro – c’è bisogno di grande sacrificio e anche noi attaccanti dobbiamo metterci del nostro in fase difensiva. Domenica vorremmo regalare ai tifosi la prima vittoria in casa". Un tabù da spezzare quello del Recchioni perché, calendario alla mano, da li passerà il cammino per la permanenza in categoria con diversi scontri diretti da affrontare in casa. Intanto per domenica si va verso la conferma del modulo che ad Ancona ha fatto così bene con Romizi mezzala ed Etchegoyen davanti la difesa ma anche con i rientri dalla squalifica di Tafa, pronto a riprendersi il posto al centro della difesa al fianco di Karkalis, e Fontana che torna disponibile ma potrebbe iniziare dalla panchina. A disposizione anche Pinzi, un jolly che potrebbe far comodo a gara in corso.

Roberto Cruciani