Fermana di rincorsa per l’obiettivo playout

Si lavora a testa bassa, a porte chiuse e con grande intensità. Non può fare altro la Fermana del nuovo corso di Mirko Savini, terzo tecnico stagionale dopo Bolzan e Brini. Per lui l’obiettivo è tentare l’operazione salvezza. Non chiamiamola miracolo, quell’appellativo lasciamolo per le cose più importanti del calcio, ma senza dubbio impresa sportiva. Altro non potrebbe essere visti i sei punti da recuperare su un lanciatissimo Notaresco per agguantare quanto meno i play-out, per la salvezza diretta risulta anche quasi impossibile fare calcoli.

Per compiere l’impresa serve però conoscere bene la squadra in ogni suo aspetto, riempire le gambe dei giocatori di benzina e anche la mente di quella fiducia che sembra assolutamente persa. Per farlo ieri si è proceduto ad una doppia seduta di allenamento per lavorare sulle gambe ma anche in mezzo al campo: oggi è previsto un singolo allenamento mentre venerdì sotto ancora con una doppia seduta. Alta intensità in campo per far tornare la stessa intensità anche durante le partite, cosa che manca da un po’ soprattutto nella parte finale delle gare dove puntualmente arrivano pareggi o sconfitte con la vittoria che manca da due mesi, esattamente da quella ottenuta contro l’Atletico Ascoli.

Settimana questa che si concluderà con la sgambata in famiglia proprio di sabato e sarà un’occasione per Savini di fare un test utile in vista della gara con il Fossombrone. Da martedì prossimo si entrerà in modalità settimana tipo per una sfida che a questo punto, ci sono pochi dubbi, avrà i crismi dell’ultima spiaggia. Un successo riaprirebbe ogni discorso, iniettando fiducia sia nella squadra che nell’ambiente. Chiaramente un risultato negativo non farebbe altro che accelerare l’avvicinarsi della retrocessione diretta in Eccellenza.

Pur con i limiti che questa rosa si porta dietro (in parte tecnici ma soprattutto di assortimento della rosa in determinati reparti) la squadra deve reagire e dare un segnale forte. Lo merita il popolo della Fermana dopo anni così maledettamente complicati.

