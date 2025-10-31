Fermana, è fatta per l’arrivo del difensore Aitor Ruano

Si avvicina la sfida con il Ksport Montecchio capolista per la Fermana che si prepara alla Cops con l’obiettivo di un immediato e pronto riscatto dopo il ko con la Fermignanese. Tanta la rabbia per la sconfitta di domenica scorsa contro una formazione quadrata ovviamente ma che ha colpito nei punti deboli emersi in questa prima parte stagione canarina. In particolare sulle debolezze e la leggerezza del pacchetto arretrato. Disattenzioni evidenti per i due gol, entrambi da piazzato, domenica scorsa ma in generale è proprio la tenuta difensiva il tallone di Achille di questa Fermana che ha mostrato invece grandi potenzialità offensive e la capacità di andare a fare male in qualsiasi momento. Ma non sempre, come avvenuto contro Jesina e Fabriano Cerreto, si può andare a segno tante volte nel corso della gara. Le squadre che puntano ad arrivare in fondo e ad essere protagoniste invece spesso e volentieri lo fanno con tante vittorie di misura, anche "sporche" perché una difesa che subisce poche reti è sinonimo di una squadra da vertice. Considerando che davanti i vari Guti, Fofi, Carmona, Cicarevic, Solinas, Solmonte (anche se in uscita) e Petronelli sono capaci di andare a trovare la via del gol in qualsiasi momento. Sotto la lente di ingrandimento dunque il pacchetto arretrato che, nelle intenzioni del club e del direttore sportivo Filipponi, necessita di aggiunte di spessore.

Proprio in tal senso è fatta per l’arrivo in maglia canarina di Aitor Ruano, classe 1994, difensore spagnolo che però in Italia da anni. Un centinaio di gar in Serie D in carriera e nelle ultime due stagioni anche due campionati di Eccellenza vinti: prima quello siciliano con il Nissa e poi lo scorso anno in Calabria con la Vigor Lamezia. Proprio in Calabria ha iniziato questa stagione sposando il progetto del Città di Luzzi ambiziosa formazione con cui le strade si sono divise nei giorni scorsi (l’ultima gara in rossoblù l’ha giocata domenica scorsa). Doti fisiche importanti ha anche una spiccata dote di leadership difensiva da quanto si apprende, proprio quella che sembra mancare attualmente in un pacchetto difensivo che numericamente sembra affollato ora e dal quale potrebbe esserci anche qualche movimento ma in uscita. Per ora intanto Ruano è a Fermo e pronto a dare il suo contributo magari già da domenica prossima contro il Ksport Montecchio: con lui aggregato da qualche giorno anche un altro difensore centrale in prova. Mirko Moi, difensore esperto, romano, che ha bisogno di riatletizzarsi visto che arriva da un recente infortunio. La squadra di Stefano Protti proprio mercoledì ha giocato la semifinale di andata della Coppa Italia di Eccellenza, superando di misura 1-0 il Matelica di Paolo Ginestra, grazie alla rete di Sylla.