Fermana, futuro incerto: la D a oggi sembra un miracolo. Ipotesi titolo sportivo della Palmense o Prima Categoria

Il futuro della Fermana è ancora assolutamente incerto. Continua la trattativa con Agenzia delle Entrate e Inps, tutt’altro che a buon punto. Per le risposte definitive i tempi si allungano ora dopo ora, giorno dopo giorno. E intanto i tifosi restano a guardare, con il pessimismo che continua ragionevolmente a farsi strada a poco più di due settimane dalla scadenza per l’iscrizione nel massimo campionato dilettantistico.

A oggi, vedere la Fermana in Serie D nella prossima stagione sarebbe un autentico miracolo. Se entro il 12 luglio non arriveranno i documenti in regola alla sede della Lega Nazionale Dilettanti, o non arriveranno proprio, le ipotesi sono due: o si riparte dalla Promozione, con la possibilità di acquisire il titolo sportivo della Palmense che può essere più di una semplice ipotesi, o i fantasmi del 2006 potrebbero farsi seriamente strada con un’altra ripartenza dalla Prima Categoria.

Nel frattempo, lo staff tecnico continua a perdere pezzi. I giocatori svincolati dopo la scorsa stagione sono ancora alla ricerca di una squadra per la prossima, con magari qualcuno che ancora spera nella D con i gialloblù. Diversi quelli tornati alla casa madre che erano arrivati a Fermo in prestito. I giocatori sono in sala d’attesa, mentre alcuni componenti dello staff stanno già trovando nuove opportunità. Il primo era stato Maurizio Di Renzo, preparatore della Fermana dal dicembre del 2023 e uno dei massimi artefici della risalita della squadra andando a sfiorare il miracolo chiamato salvezza. Il prof è sempre più un tassello della Sambenedettese 2024/2025, che continua a imbastire la squadra per la prossima Serie D.

Di Renzo a inizio giugno ha partecipato a una riunione insieme al nuovo staff dei rossoblù e al presidente. Ancora non è stato ufficializzato, ma sta già lavorando insieme a mister Ottavio Palladini nell’inizio della programmazione del prossimo campionato. Di Renzo era stato il preparatore atletico di Palladini dal 2001 al 2003 a Pescara. Oltre a Di Renzo, lascia la Fermana anche Federico Agliardi, preparatore dei portieri nella scorsa stagione. Era stato uno dei primi arrivi nella passata estate per lo staff tecnico, anche prima di tanti calciatori. Ora sembra destinato a tornare sempre con lo stesso ruolo a Rimini, rimanendo così in Serie C lavorando con il nuovo allenatore dei biancorossi Antonio Buscè. Agliardi era stato il portiere dei romagnoli nella stagione 2008/2009 in Serie B.

Filippo Rocchi