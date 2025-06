Fermana, giorni decisivi. Sul piatto il team e non solo

Quella che inizia è una settimana decisamente fondamentale per il futuro della Fermana. Innanzitutto perché si apre ufficialmente la stagione 2025-2026, lasciando agli archivi un’annata coincisa con la seconda retrocessione consecutiva.

Un’annata senza dubbio difficile, fatta di tante problematiche inevitabili considerando il ritardo con sui si è partiti dopo la discesa nei dilettanti, successiva a sette stagioni consecutive di Lega Pro. Annata a dire il vero ancora da chiudere con i calciatori e lo staff che attendono le ultime quattro mensilità in una fase in cui però le attenzioni sono rivolte decisamente altrove. In particolare proprio in questa settimana è atteso l’esito dal Tribunale di Fermo relativamente all’omologa per la ristrutturazione del debito, tassello di fondamentale importanza per il futuro immediato della Fermana.

L’aria che tira dalle parti di viale Trento è positiva e parla di fumata bianca. In tal caso dovranno scattare il pagamento della parte fissa entro sessanta giorni mentre quella rateizzabile sarà spalmata nei successivi anni con una durata variabile dai sei ai dieci anni. Insomma giorni caldi sul fronte societario dove ormai embra tutto indirizzato verso una Fermana Fc in Eccellenza nella prossima stagione. Queste le intenzioni della famiglia Simoni, proprietaria unica del club, ma anche dei vice presidenti Ferroni e Isidori che stanno lavorando in maniera decisa per essere pronti al via della stagione.

Giorni in cui ci sarà da definire lo staff tecnico e anche le linee guida dell’annata che non potrà essere di certo, conti alla mano, fatta di spese folli. Un budget non elevatissimo e da sfruttare nel migliore dei modi, partendo anche dalla scelta del nuovo tecnico, in merito al quale vari sondaggi sono stati fatti nel corso delle ultime settimane ed anche negli ultimi giorni.