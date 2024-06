Fermana, gli stipendi arretrati sono la priorità. In ballo c’è l’iscrizione al prossimo campionato

A oggi la priorità in casa Fermana si chiamano stipendi arretrati. Prosegue il lavoro su tutti gli altri fronti, come la ristrutturazione del debito e i nuovi acquirenti, ma la grana più impellente sono le mensilità non pagate della scorsa stagione. Sono un requisito fondamentale per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Senza quelli, la Fermana sarà automaticamente esclusa. Per chiudere la questione servono circa 300mila euro e saldare i pagamenti a Giandonato e compagni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio. Per giugno si potrà aspettare fino alla fine di agosto, e con ogni probabilità sarà di competenza dell’eventuale (e necessaria) nuova proprietà. Per lo stralcio del debito e per le trattative con i possibili acquirenti c’è relativamente tempo. Bisogna comunque lavorare su tutti i fronti dato che tra poco più di due mesi è in programma la prima giornata del campionato di Serie D e la Fermana, a oggi, non ha una squadra, non ha uno staff tecnico e praticamente non ha un vivaio. I due argomenti, ristrutturazione del monte debitorio e nuovi ingressi, sono strettamente legati. Il debito da due milioni e mezzo di euro, se dovesse rimanere di tale portata, avrebbe un peso enorme sul tavolo delle trattative. Tanti interessati negli anni passati si sono allontanati anche per quel debito gigante, tra i tanti altri motivi. Se lo stralcio non dovesse arrivare, bisogna prepararsi ad affrontare il campionato di Serie D, se il club riuscirà a iscriversi, con un budget ridottissimo, un po’ come l’ultima stagione in C, se non peggio. Ma i "se" sono ancora troppi, e molto probabilmente il tempo delle certezze arriverà non prima dell’8 luglio, quando apriranno ufficialmente le iscrizioni al massimo campionato dilettantistico. Nel frattempo, è emersa la possibilità che mister Andrea Mosconi possa ricominciare lontano da Fermo. Le voci parlano di un possibile approdo al Giulianova di Luca Cognigni, squadra che ha perso la finale playoff di Eccellenza ma che ha alte probabilità di ripescaggio in D. Il mister su queste colonne aveva detto: "Se arrivasse una chiamata dalla Fermana in Serie D, Non gli farei neanche concludere la telefonata, sarei già fuori dalla sede. Ma deve essere una scelta condivisa da tutti. Nessuno dovrebbe mettere bocca sulla formazione e si devono affidare ad Andrea Mosconi. Credo di essere un allenatore importante per la categoria, quello che ho fatto parla per me. Ma la chiamata deve arrivare il prima possibile, altrimenti non so quello che potrebbe succedere". Ed ecco che le proposte sono arrivate eccome per uno degli allenatori più gettonati nel panorama del girone F di Serie D. A Fermo era riuscito a ridare un’anima a una squadra a pezzi.

Filippo Rocchi