Fermana, gli ultras disertano il Recchioni

Mercoledì con doppia seduta di allenamento per la Fermana di Mirko Savini che, come ha voluto sottolineare Michele Paolucci, è chiamata a mettere in campo l’orgoglio in questo finale di stagione a partire dalla trasferta di Sora. Due intense sedute di allenamento ieri mentre oggi alla Cops mentro oggi allenamenti in programma allo stadio, di nuovo alla Cops venerdì e rifinitura sabato mattina probabilmente di nuovo allo stadio. Nel pomeriggio di sabato, è in programma la partenza per il Lazio.

La società non vuole lasciare nulla di intentato e vuole cercare di provarci fino in fondo. Chiaro che un solo punto nelle ultime sette giornate non sono il miglior biglietto da visita possibile come anche i sette punti da recuperare sui play-out considerando che ne sono rimasti appena 18 a disposizione fino al termine. A Sora si incrociano i destini con una squadra impegnata anch’essa nelle zone calde anche se in posizione decisamente migliore rispetto a quella dei canarini: 32 punti e sestultima posizione in coabitazione con il Termoli di Mosconi.

All’andata fu un match caldo, soprattutto al triplice fischio finale ed anche nel post gara ma bisogna restare esclusivamente con la testa al campo. Partita la prevendita per il match in terra laziale (fischio d’inizio alle ore 15) con biglietti disponibili sulla piattaforma Go2 fino alle 19 di sabato al prezzo di 6 euro oltre la prevendita.

I tifosi del gruppo "Sotto mentite spoglie" hanno comunicato che "proseguiranno nell’astensione dalle gare casalinghe della Fermana, difendendo la linea intrapresa domenica scorsa. Non mancheremo in trasferta perché viaggiare per Lei è la nostra vita e perché se c’è una cosa che nessuno è riuscito e riuscirà mai a cambiare è che la Fermana Calcio non camminerà mai sola". Sempre nel medesimo comunicato si legge: "Non per il risultato, non per la salvezza ma per rispetto e coerenza. Dei valori che da qualche stagione latitano in chi dovrebbe rappresentare e gestire la Fermana Calcio ma che sono ben chiari e riconoscibili in chi vive la Curva Duomo e ama i colori gialloblù".

Roberto Cruciani