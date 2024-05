Fermana Il debito va pagato senza rate e presto

Ore frenetiche in casa Fermana. Tutto il futuro del club ruota attorno alla ristrutturazione del debito con Inps e Agenzia delle Entrate. Nella scorsa settimana le ultime valutazione, in questa si sarebbe trovato l’accordo tra la Fermana e i principali creditori con il monte debitorio che dovrebbe scendere da due milioni e mezzo a 700mila euro. Ottimo risultato pre niente scontato, nonostante le sensazioni positive degli ultimi giorni.

Ora però il problema che blocca la partenza del futuro della Fermana è un altro. Questa nuova somma deve essere pagata per intero, senza possibilità di rateizzarla, e in tempi brevi. Tutte le parti in causa, dall’attuale proprietà all’amministrazione comunale, sono scese in campo da giorni per reperire quella cifra che permetterebbe alla Fermana di ripartire pulita dalla Serie D. A oggi questo è l’unico obiettivo della famiglia Simoni, che vogliono lasciare la società senza debiti per coloro che verranno dopo di loro. Acquirenti che comunque al momento non si sono palesati in quanto si aspetta la risoluzione della questione debitoria. Da settimane circolano le voci di possibili compratori alle porte, ma è logicamente tutto fermo per aspettare come si evolverà la situazione. L’unica cordata che si è fatta vedere è quella rappresentata dal dott. Ciucani, con in mezzo lo sponsor dell’ultimo mese Eddy Rastelli. Cordata che però entrerebbe in gioco solo in caso di ripartenza dall’Eccellenza, salvo ribaltoni. L’attuale proprietà sicuramente lascerà il timone della Fermana, ma non prima aver risanato la situazione ereditata dalla precedente gestione. L’impresa comunque rimane tutt’altro che facile: la cifra è pur sempre importante e il tempo è sempre meno. Nessun allarmismo, ma la realtà dei fatti. Al momento dalle parti di Viale Trento non valutano altre soluzioni se non la ripartenza dalla Serie D. Nessuno vuole scendere ulteriormente di categoria, in Eccellenza, men che meno acquisire il titolo sportivo di un’altra società. La volontà c’è, il lavoro anche, ma il nodo resta: come si trovano quei 700mila euro. Il fatto di pensare all’unico scenario della ripartenza dalla Serie D porta ad avere sensazioni ottimistiche. Però se quella cifra non viene reperita, l’esistenza della Fermana sarebbe a serio rischio. Passando a parlare invece di ex gialloblù, Alessandro Spinoglio se ne va in Uzbekistan. Il preparatore atletico aveva seguito la squadra nel ritiro estivo e nella prima fase di campionato, fino a quando non è stato sollevato dall’incarico a metà novembre. Al suo posto era arrivato Di Renzo, sempre più verso la Sambenedettese. Spinoglio ha accettato l’offerta del Bunyodkor.

Filippo Rocchi