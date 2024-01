Fermana, il poker fa ancora male. Ma adesso Protti aspetta i rinforzi

L’amaro in bocca c’è, è inevitabile. Dopo un 4-0 e l’interruzione di una striscia di cinque risultati utili consecutivi non può essere altrimenti. Ma la Fermana, come confermato da Protti, in Toscana ha espresso forse il miglior calcio di questa stagione. Tante occasioni e ottima solidità difensiva per gran parte della partita. Proprio per questo fa ancora più male non avere qualcuno che dentro l’area sia una sentenza. Senza nulla togliere a Semprini che, a onor del vero, al Mannucci ha giocato la sua miglior partita da quando è a Fermo. Però l’incisività sotto porta è quella che manca. E in casa gialloblù si spera che sia Elia Petrelli a portarla. L’arrivo dell’attaccante classe 2001 è stato ufficializzato nella giornata di venerdì, come quello di Marcandella. Ma l’ex Vis Pesaro è riuscito a salire sul pullman dei nuovi compagni entrando anche al 65esimo, invece l’ex Juve no. Si unirà al gruppo a partire da questa settimana e mister Protti potrà contare su di lui dalla prossima partita al Recchioni contro il Gubbio, in programma domenica 21 gennaio alle 20.45.

L’allenatore, a partire da oggi, attende l’arrivo anche degli altri tre acquisti che il ds Andreatini ha preannunciato alla vigilia della partita contro il Pontedera. Tutti e tre arriveranno dalla Pro Vercelli, ormai un asse consolidato da anni. Si tratta del difensore centrale Fiumanò, il centrocampista/esterno Niang e l’ala sinistra Condello. Iniziando dal primo, anche lui è passato dal vivaio della Juve, come Petrelli e lo stesso Condello. Nella scorsa stagione ha esordito in serie C con l’Aquila Montevarchi (affrontando anche la Fermana) dopo tutta la trafila delle giovanili in bianconero. Finora sono otto le presenze in tutte le competizioni con la Pro Vercelli. Il cartellino è ancora di proprietà della Juventus, dunque rientrerà figurativamente a Torino per poi arrivare a Fermo in prestito. Un buon prospetto già pronto per la C, ma nella conferenza post Pontedera Protti ha specificatamente chiesto un difensore esperto da affiancare a Spedalieri. Perciò gli arrivi in difesa difficilmente sono conclusi. Si rinforza anche il centrocampo con Ousmane Niang. Il 21enne ex Fano, dei tre, è stato il primo a trovare l’accordo con i gialloblù. Può fare sia l’ala destra che la mezzala sulla stessa fascia. Per lui cinque presenze finora. Partirà dietro nelle gerarchie ma l’ultimo periodo di emergenza ha fatto capire quanto sia importante aggiungere nuovi interpreti nelle rotazioni. Infine c’è Simone Condello, forse quello con il carico di aspettative più pesante. Classe 2004, si parla davvero bene di lui e potrebbe essere un colpaccio. Sulla sinistra è magico: già due gol e due assist in undici presenze. Anche lui arriva in prestito, ma dal Frosinone. Curiosità: la Juventus, ex proprietaria del cartellino, si è tenuta il 50% sulla futura rivendita. Non proprio un dettaglio.

Filippo Rocchi