Fermana, il ritiro si farà per una settimana a Villa Nazareth

Ultimo allenamento quello di ieri prima di una breve sosta ferragostana per la Fermana che conclude dunque questa primissima parte conoscitiva della stagione, iniziata in forte ritardo rispetto alla concorrenza, esattamente come avvenuto un anno fa. Un ritardo dovuto alle tante situazioni da sistemare in una prima parte di estate nella quale l’attenzione era rivolta assolutamente fuori dal campo. Da un lato la lunga trattativa con il fondo internazionale, confermata dai tanti comunicati ufficiali emessi dalla società, ma arenatasi sul più bello anche per l’incertezza legata ad un’omologa sulla ristrutturazione del debito che non arrivava mai. Ma quella, alla fine, è stata la nota lieta dell’estate con l’ok arrivato un mese fa (11 luglio) e che ha portato a compimento il lavoro svolto da mesi da parte dell’avvocato Gambelli. Un successo che ora porterà a varie scadenze per i pagamenti da fare oltre alla rateizzazione che coinvolgerà la famiglia Simoni, proprietaria della società, per i prossimi dieci anni. In questo clima sono venuti meno aspetti legati al campo come ad esempio il completamento dei pagamenti ai calciatori dello scorso anno con quattro mensilità ancora da corrispondere e proprio per ferragosto i calciatori attendevano novità. Il rischio, anche concreto al momento, è quello di vedersi recapitare vertenze se non verranno ottemperati gli stessi. Situazione da valutare attentamente che al contempo ha reso anche complicata la ricerca di calciatori da inserire in rosa per questa stagione, iniziata dunque in ritardo: la Fermana è stata l’ultima squadra di Eccellenza a riprendere a sudare, qualche giorno prima rispetto a dodici mesi fa ma sempre in ritardo. Lavoro duro per Filipponi che ha messo nero su bianco con una dozzina di elementi per ora, ne valuterà altri in questi giorni e sicuramente arriveranno altre novità. Per il momento la società ha comunicato che il ritiro precampionato si svolgerà dal 18 al 25 agosto, con alloggio della squadra e dello staff presso Villa Nazareth. Allenamenti, a porte aperte, sempre allo stadio: lunedì 18 agosto al pomeriggio, doppie sedute dal 19 al 25 agosto sempre con doppia seduta di allenamento. Domenica 24 agosto però, al pomeriggio, è in programma sempre allo stadio alle 18,30 un allenamento congiunto con l’Afc Fermo. Questo per iniziare poi la settimana quasi tipo che porterà al match di Coppa Italia contro il Montegranaro di domenica 31 agosto: con la squadra del presidente Tosoni si attende l’intesa per lo spostamento in orario serale della sfida, possibili le 18,30 o in notturna. Comunicazione ufficiale in tal senso è attesa proprio nei prossimi giorni. Poi si alzerà lo sguardo verso Urbino, con l’esordio in Eccellenza in terra ducale il prossimo 7 settembre.