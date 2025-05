Fermana: imminente incontro decisivo per la cessione delle quote di maggioranza

Dopo il comunicato di un paio di giorni fa in merito alla trattativa per la cessione delle quote di maggioranza della Fermana, l’attenzione ora si sposta a quando dovrà avvenire il prossimo incontro. Importante proprio perché in quella circostanza dall’altra parte del tavolo rispetto alla famiglia Simoni, attuale proprietaria della Fermana, non ci sarà solo il rappresentante del gruppo ovvero Francesco Pileri ma anche gli imprenditori interessati ad entrare nella trattativa.

E sarà dunque la prima volta di un faccia a faccia reale tra chi, almeno nelle intenzioni, andrebbe a gestire la totalità delle quote della Fermana. I nuovi imprenditori nelle intenzioni prenderebbero la maggioranza delle stesse con il 55% ma alla famiglia Simoni, anche per volontà degli investitori, resterebbe il 45% e la possibilità di andare ad indicare il presidente che dovrebbe essere un fermano.

E su questa base ormai ci sono veramente molti pochi dubbi, su questo infatti si andrà a definire nel prossimo faccia a faccia che andrà a rappresentare nelle intenzioni, anche il momento della chiusura di una trattativa che non può procrastinarsi oltre: la chiusura ufficiale devi arrivare nel mese di maggio sia per programmare al meglio ma anche perché in questo lasso di tempo è atteso l’ok definitivo dal tribunale (dato per acquisito dalla società gialloblù) in merito all’omologa che è ricordiamolo precondizione fondamentale.

Sappiamo dunque che sarà prima della fine di maggio, probabilmente la prossima settimana e che proprio lunedì scorso si è svolto un incontro tecnico per preparare tutti i dettagli. Poi si passerà agli incarichi con Pileri che quasi sicuramente sarà amministratore della società e con Federico Ruggeri, ben presente nella trattativa, che rimarrebbe al suo posto e per il quale dunque è probabilissima la conferma nel ruolo di direttore generale, ritenuta per lui la posizione più idonea.

Per la ripartenza, che nelle intenzioni dovrebbe essere da protagonista per la Fermana, si andrà verso la scelta di un tecnico con solide basi, esperto e che conosce la categoria, quasi come la figura di un manager con visione e compiti ampi. Su questa base si andrà a lavorare dunque una volta arrivata la decisione definitiva in merito alla società. Con i tifosi che, dal canto loro, attendono di conoscere nomi, volti e intenzioni degli imprenditori interessati ad entrare e tengono al momento i piedi ben piantati a terra. Dopo le retrocessioni degli ultimi anni, è molto semplice comprenderli.

Roberto Cruciani