Fermana, in attacco arriva Flavio Fofi, subito a disposizione di mister Gentilini

Non si ferma il mercato in entrata della Fermana. Aveva promesso un attaccante come obiettivo il ds Filipponi e questo è puntualmente arrivato visto che i gialloblù hanno ufficializzato Flavio Fofi. Romano classe 1998, che ha iniziato la stagione nel Rieti prima di liberarsi e accettare la proposta della Fermana. Cresciuto nel settore giovanile del Tor di Quinto, ha vestito in Serie D la maglia del Montevarchi, per poi vestire quelle di Rignanese, San Miniato Basso, Fortis Juventus, Aurelia Antica Aurelio e Pomezia.

Il suo exploit in termini di reti in Eccellenza laziale è nel 2022-2023 con l’Aurelia Antica con 20 reti, bene anche lo scorso campionato con 14 centri al Montespaccato nel complesso della stagione tra campionato, Coppa Italia e spareggi playoff. I numeri parlano a favore dell’attaccante romano che a Rieti evidentemente, arrivato a luglio, non ha trovato le condizioni migliori.

Mancino di piede, caratteristiche che vengono descritte maggiormente da seconda punta è uno che comunque la confidenza con la rete sembra averla e non è affatto un male visto che in tre gare di campionato sono arrivati per ora due gol, uno su punizione con Marin e uno su calcio di rigore con Cicarevic. Un aiuto per Solmonte era importante ed ora non resta da vedere come preferirà utilizzarlo mister Augusto Gentilini che per domenica dovrebbe recuperare gran parte, se non tutti, gli assenti di Trodica ma perderà Scanagatta per squalifica e dunque nella zona centrale difensiva scelte abbastanza obbligate.

Mercato a questo punto chiuso? Probabilmente si ma, come ha sottolineato Filipponi c’è da stare attenti sia in entrata (qualche assestamento è ancora possibile) ma anche in uscita, dove qualcuno che finora ha avuto meno spazio potrebbe anche andare a cercarne da altre parti. Intanto è stato reso noto (non con un comunicato ufficiale ma attraverso le storie dei profili social della Fermana) che oggi è l’ultima giornata utile per sottoscrivere gli abbonamenti della stagione 2025-2026.

Casa Fermana sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18,30 per tutti coloro che vorranno sottoscrivere l’abbonamento. Stessi orari nei quali si potranno fare i singoli biglietti per il match di domenica per il quale la biglietteria, nel giorno gara, sarà aperta dalle 13,30 fino all’inizio della gara. Proprio il match con l’Osimana rappresenta una tappa molto importante per i canarini che in casa hanno ottenuto l’unico pieno stagionale, al novantesimo su rigore contro la Civitanovese e che devono cercare il bis per alimentare quell’entusiasmo visto nella trasferta in casa del Trodica con il settore ospiti gremito di tifosi. Ma per farlo occorre fare tre punti e contro l’Osimana, non sarà affatto una passeggiata.

Roberto Cruciani