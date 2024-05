Fermana, in campo anche l’amministrazione

Quella che si è appena aperta è la settimana decisiva per il futuro della Fermana. Grande attesa per le risposte definitive da Inps e Agenzia delle Entrate per il concordato fiscale. Gli enti coinvolti in questi giorni hanno iniziato le valutazioni. Sulla retrocessione in Serie D dei gialloblù è intervenuto l’assessore allo Sport del Comune di Fermo Alberto Scarfini: "C’è grande dispiacere per la perdita del professionismo. La Fermana era ed è un’opportunità per il territorio. Un’opportunità di visibilità, di competitività, di valorizzazione sportiva dei giovani. Ci abbiamo sperato fino alla fine, ma il ritardo accumulato era oggettivamente troppo". Tornando sul concordato fiscale, l’assessore ha spiegato il lavoro dell’amministrazione comunale sulla questione: "Siamo in campo per provare a velocizzare le iniziative in atto. Per esempio, stiamo cercando di agevolare un incontro tra l’attuale proprietà e il passato main sponsor [Vecchiola, ndr]. La speranza è quella di individuare una strada comune da percorrere, anche in relazione a un concordato fiscale per la riduzione del debito. Insomma, occorre tornare a confrontarsi". Una volta avuta la risposta sullo stralcio del debito, bisognerà subito pensare all’immediato futuro del club: "Mi auguro prevalga il senso di responsabilità, affinché la Fermana possa velocemente programmare un futuro che ci auguriamo possa essere roseo e possa agevolare una programmazione efficace, che ci consenta di essere protagonisti in Serie D. È il tempo di unire le forze, non di disperdere le energie". Poi il discorso infrastrutture, questione decennale che costringe la Fermana ad allenarsi a Porto San Giorgio: "In questi anni si poteva fare di più. Vi era la possibilità di mostrare interesse per la struttura di San Marco alle Paludi. Così come avevamo invitato a un minimo investimento sulla struttura della Cops, per la quale siamo ancora in contatto con il Fondo pertinente della Polizia di Stato. La società canarina nel corso degli anni ha sempre scelto diversamente, optando per l’utilizzo in affitto di altre strutture". L’assessore allo Sport conclude: "L’amministrazione comunale può assecondare gli sforzi, di fronte a unità di intenti e a una progettualità pluriennale. Occorre pensare a una programmazione migliore per la valorizzazione del territorio, a partire dai più giovani, e finendo con una più illuminata fruizione delle strutture cittadine. Di fronte a tutto questo, il nostro appoggio ci sarà sicuramente e non ci tireremo indietro".

Filippo Rocchi