Fermana in emergenza: sfida cruciale contro Avezzano tra squalifiche e infortuni

La Fermana si avvicina al fondamentale appuntamento con l’Avezzano con tanti dubbi di formazione e con Savini impegnato a trovare la quadra di un organico ridotto all’osso. Innanzitutto per le squalifiche di due titolari come Etchegoyen e Sardo, protagonisti nel bene e nel male a Sora: il primo con il rigore causato e il secondo con il gol. Proprio dopo il match di in terra laziale la società ha emesso una nota ufficiale denunciando le pessime condizioni, sanitarie ed igieniche, dello spogliatoio oltre ad una accoglienza non proprio amichevole nei confronti della delegazione canarina con atteggiamenti definiti "intimidatori" fin dal pre gara, con i dirigenti gialloblù invitati ad accomodarsi nel settore ospiti e non in centrale, facendo riferimento ai fatti del post gara del match di andata. Archiviata questa pagina non certo edificante, si torna a pensare all’Avezzano e alle assenze per mister Savini che, oltre agli squalificati, potrebbe dover rinunciare anche a Tafa (infortunatosi proprio domenica) e ancora a Casucci con una difesa praticamente con gli uomini contati. Difficile vedere in campo, almeno dall’inizio, Pinzi che ha ripreso ad allenarsi in gruppo da qualche giorno dopo una lunga assenza. In preallarme per una maglia da titolare sia Perez in mediana che Pappalardo in posizione avanzata, considerando che Valsecchi troverà quasi sicuramente una maglia da titolare in mediana. In difesa numeri alla mano le scelte sono risicatissime con Diouane e Karkalis esterni, Tomassini e Cocino centrali anche se l’opzione alternativa sarebbe quella di provare la difesa a tre anche se poi la coperta diventa corta sugli esterni con poche frecce all’arco del tecnico romano. In mezzo al campo le opzioni in più sono Pappalardo e Perez anche se sembra difficile vederli in campo dall’inizio mentre in avanti tutto o quasi sulle spalle di Bianchimano che ci sarà, dopo il colpo doloroso di domenica scorsa al fianco dell’ex di turno De Silvestro. E’ proprio dall’ex Avezzano, arrivato a metà stagione, che ci si attende un ruolo da trascinatore.