Fermana, incontro con i tifosi ma le preoccupazioni restano

Nella tarda serata di giovedì si è volto l’incontro organizzato da alcuni tifosi che hanno cercato di mettere di fronte la società e l’amministrazione comunale, insieme ai sostenitori, per capire qual’è la situazione attuale e reale in casa Fermana ma anche quello che li attende a breve. Gli argomenti di discussione sono bene noti ovviamente: dalla situazione relative all’esito positivo o meno dell’omologa, la situazione relativa alle mensilità che riguardano gli atleti, al mondo in cui si potrà ripartire, all’iscrizione e agli eventuali piani alternativi. E’ chiaro che in città e tra i tifosi c’è la voglia di capire cosa accadrà e soprattutto il popolo della Fermana vorrebbe avere la situazione ben chiara, in particolare dopo la chiusura della trattativa con il gruppo rappresentato da Pileri che, ad un certo punto, sembrava in pratica pronto a dare un immediato futuro alla Fermana. C’è da sapere tutto questo perché bisogna poi arriveranno le scadenze quelle federali. Parliamo dell’iscrizione al campionato di Eccellenza. Al momento la Figc Marche non ha comunicato la finestra temporale entro cui questa debba avvenire sia chiaro ma basta guardare lo storico e la finestra in questione di solito è compresa tra il 10 e il 20 luglio, indicativamente. Non ci sono fidejussioni da versare e all’incirca, considerando anche la quota assicurativa da versare insieme alla parte fissa, in totale sono necessari poco meno di settemila euro. Una cifra decisamente irrisoria se paragonata a quelle della C e quelle della D dove tra l’altro era necessario, al momento della domanda di iscrizione, dimostrare di essere in regola con i pagamenti. In Eccellenza non è vincolante per l’ok all’iscrizione ma di certo i ritardi nei pagamenti dei calciatori dello scorso anno (quattro mensilità) rischiano di pesare successivamente nel caso di vertenze dei singoli atleti che, se non saldate, portano a punti di penalizzazione nel corso della stagione. Da parte della Fermana è sempre stato detto che entro il 30 giugno la stagione si sarebbe dovuta chiudere senza pendenze anche perché ciò avrebbe un peso importante anche per tutelare al meglio il percorso inerente l’omologa. Insomma corrispondere le mensilità e chiudere la stagione senza pendenze influirebbe positivamente sulla tanto attesa omologa verso la quale si mostrava grande fiducia fino a qualche settimana fa ma che al momento non è ancora arrivata e questo ha pesato in maniera importante sul mancato accordo con gli acquirenti. Anche questi sono interrogativi che nel confronto tra le parti (tifosi, società e amministrazione) dovranno per forza emergere per capire se c’è la possibilità di andare avanti con la Fermana Football Club o se sarà necessario tenere caldo il Piano B legato eventualmente alla Palmense.