Fermana ko, la Fermignanese vola

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Fermo
27 ott 2025
ROBERTO CRUCIANI
Cronaca
Canarini beffati da un gol di Fraternali che in pieno recupero regala agli ospiti il secondo posto in classifica

FERMANA (3-4-1-2): Raccichini; Scanagatta, Kieling (10’ st Solinas), Rodriguez (31’ st Frinconi); Morelli (10’ st Bartolocci), Obedi, Bruno (1’ st Nunzi), Malafronte; Guti; Fofi, Carmona (1’ st Cicarevic) All. Gentilini

FERMIGNANESE (4-3-3): Marcantognini; Mattioli (38’ st Gabellini), Fraternali, Patrarchi, Mariotti; Lucciarini (38’ st Labate), Arduini, Bozzi (32’ st Giovannelli); Cirulli, Cordella, Saidykhan All. Pazzaglia

Arbitro: Spadoni di Pesaro

Reti: 17’ Arduini, 15’ st Fofi (r), 49’ st Fraternali

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Bruno, Lucciarini, Cirulli, Patrarchi, Malafronte, Fraternali. Recupero: 0 + 4

Poteva essere la gara del salto di qualità della Fermana e invece è stata quella della beffa con la Fermignanese, che si issa nelle zone altissime della classifica. Fermana che parte bene e trova un super Marcantognini (ex di turno) a dirgli di no un paio di volte mentre Raccichini è decisivo su Cirulli. Fermana con il 3-4-1-2 a trazione offensiva con Guti alle spalle di Fofi e Carmona. Ma l’attenzione dietro è da rivedere soprattutto sui piazzati e costa il vantaggio. Calcio d’angolo ospite, difesa canarina che abbocca ai relativi blocchi e Arduini è libero di insaccare. Fofi propria a rispondere ma trova un attentissimo Marcantognini con gli ospiti che invece protestano nel primo tempo per il raddoppio annullato per fuorigioco. Nella ripresa Gentilini opta per il 4-2-3-1 con Cicarevic in campo e la Fermana spinge con ecisione. Fermignanese che protesta per un’altra rete annullata ma un minuto dopo la Fermana impatta. Cross di Guti e Fofi è affossato da Fraternali, da qui il rigore che Fofi sigilla con il quinto centro stagionale. Fermana che ci crede e sfiora la remuntada con Cicarevic su cui Marcantognini è ancora decisivo. Lo spazio per le ripartenze ospiti c’è ma è da calcio piazzato che arriva la sconfitta. Punizione dalla tre quarti in area morbida e Fraternali, completamente libero, supera Raccichini. E’ il gol decisivo con gli animi che si scaldano in campo e ad anche in tribuna. Fermignanese che esulta, Fermana che si lecca le ferite.

