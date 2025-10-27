Fermana ko, la Fermignanese vola

Fermana

FERMANA (3-4-1-2): Raccichini; Scanagatta, Kieling (10’ st Solinas), Rodriguez (31’ st Frinconi); Morelli (10’ st Bartolocci), Obedi, Bruno (1’ st Nunzi), Malafronte; Guti; Fofi, Carmona (1’ st Cicarevic) All. Gentilini

FERMIGNANESE (4-3-3): Marcantognini; Mattioli (38’ st Gabellini), Fraternali, Patrarchi, Mariotti; Lucciarini (38’ st Labate), Arduini, Bozzi (32’ st Giovannelli); Cirulli, Cordella, Saidykhan All. Pazzaglia

Arbitro: Spadoni di Pesaro

Reti: 17’ Arduini, 15’ st Fofi (r), 49’ st Fraternali

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Bruno, Lucciarini, Cirulli, Patrarchi, Malafronte, Fraternali. Recupero: 0 + 4

Poteva essere la gara del salto di qualità della Fermana e invece è stata quella della beffa con la Fermignanese, che si issa nelle zone altissime della classifica. Fermana che parte bene e trova un super Marcantognini (ex di turno) a dirgli di no un paio di volte mentre Raccichini è decisivo su Cirulli. Fermana con il 3-4-1-2 a trazione offensiva con Guti alle spalle di Fofi e Carmona. Ma l’attenzione dietro è da rivedere soprattutto sui piazzati e costa il vantaggio. Calcio d’angolo ospite, difesa canarina che abbocca ai relativi blocchi e Arduini è libero di insaccare. Fofi propria a rispondere ma trova un attentissimo Marcantognini con gli ospiti che invece protestano nel primo tempo per il raddoppio annullato per fuorigioco. Nella ripresa Gentilini opta per il 4-2-3-1 con Cicarevic in campo e la Fermana spinge con ecisione. Fermignanese che protesta per un’altra rete annullata ma un minuto dopo la Fermana impatta. Cross di Guti e Fofi è affossato da Fraternali, da qui il rigore che Fofi sigilla con il quinto centro stagionale. Fermana che ci crede e sfiora la remuntada con Cicarevic su cui Marcantognini è ancora decisivo. Lo spazio per le ripartenze ospiti c’è ma è da calcio piazzato che arriva la sconfitta. Punizione dalla tre quarti in area morbida e Fraternali, completamente libero, supera Raccichini. E’ il gol decisivo con gli animi che si scaldano in campo e ad anche in tribuna. Fermignanese che esulta, Fermana che si lecca le ferite.