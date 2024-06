Fermana, la Polisportiva Mandolesi tende la mano

Scavalcato il weekend, per la Fermana si aprirà l’ennesima settimana decisiva. La prossima sarà l’ultima piena prima che apriranno le iscrizioni al prossimo campionato di Serie D. La finestra si aprirà l’8 luglio e si chiuderà il 12. L’impressione è che in casa gialloblù bisognerà aspettare fino all’ultima ora disponibile per sapere il futuro del club. Gli sforzi ora sono quasi tutti concentrati verso l’iscrizione al massimo campionato dilettantistico, e di conseguenza al pagamento degli stipendi arretrati. Il tutto però senza perdere d’occhio le altre questioni di vitale importanza per l’avvenire della Fermana, ovvero la ristrutturazione del debito e le trattative con i nuovi acquirenti, che nel frattempo aspettano pazientemente. Il weekend è stato acceso da una lettera diffusa alla stampa del presidente della Polisportiva Mandolesi Antimo Torresi. Tiene banco la questione dei premi di valorizzazione che il club gialloblù deve ancora corrispondere alla società. Queste la lettera di Torresi: "In risposta alle errate notizie uscite qualche giorno fa, siamo costretti a precisare in pubblico la nostra posizione. La Polisportiva Mandolesi è in costante contatto con la Fermana con cui in questi anni ha avuto un rapporto di tutta chiarezza e collaborazione. In questi giorni, coscienti delle difficoltà note, siamo vicini a un accordo - tra l’altro le cifre lette e le motivazioni scritte non corrispondono minimamente alla realtà - accordo che tuteli i nostri tesserati e colmi le pendenze rimaste in sospeso per chiudere la stagione e il bilancio. Ci è dispiaciuto leggere che noi staremmo mettendo in difficoltà la Fermana quando in questi anni se c’è una società del territorio che ha fatto più delle altre e si è spesa anche in prima persona, è sotto gli occhi di tutti, proprio la Polisportiva Mandolesi".

Da anni la società collabora la Fermana affittandogli anche il campo d’allenamento, il Pelloni.

"Queste imprecisioni fanno il male della Fermana al contrario di quello che da anni cerchiamo di fare. Certi di trovare un accordo e una collaborazione che noi siamo sicuri potrà continuare in qualsiasi caso, ci tenevamo a precisare che la Fermana è sempre stata informata di tutto nella massima trasparenza e volontà di risolvere serenamente". Almeno questa grana sembra che la Fermana l’abbia sistemata. Tra iscrizione a rischio, ristrutturazione del debito, passaggi di mano, squalifiche e penalizzazioni, ci mancava solo questo. Sì perché non dimentichiamoci che a oggi, se la Fermana dovesse riuscire a iscriversi al prossimo campionato di Serie D, partirebbe subito con un -2 in classifica. Ora il ricorso per la penalità della prossima stagione è veramente l’ultimo dei problemi.

Filippo Rocchi