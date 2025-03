Fermana, la rincorsa è sempre più in salita

Sognava senza dubbio un altro esordio Mirko Savini sulla panchina di quella Fermana che aveva conosciuto da calciatore per due anni. E nel primo tempo di Teramo si è visto qualcosa di buono con la Fermana che tiene bene il campo e sfiora anche il gol con Valsecchi. Poi si è materializzato quanto avvenuto anche di recente nei secondi tempi con un evidente calo fisico (ricordiamo i crampi di domenica scorsa nella ripresa con il Roma City), una pressione aumentata del Teramo che ha avuto risposte dai cambi, cosa che non è avvenuta in casa canarina. E alla fine, la spinta costante dei teramani si è materializzata nel mancino di Pietrantonio che ha fulminato Perri. Sconfitta che poteva anche essere "preventivata" considerando le forze in campo ma ora rimangono solo sette gare ala fine. Quel mini-torneo che manca da qui al termine della stagione si assottiglia sempre di più e le cartucce diminuiscono. Scoramento social dei tifosi evidenti e il plauso sincero va agli oltre 100 di fede indissolubile che non hanno lasciato sola la squadra con quell’eloquente striscione esposto in curva "Tifiamo solo la maglia" che parla da solo. In queste due settimane, domenica stop per il Torneo delle Regoni, Savini dovrà lavorare sulle gambe e sulla testa di una squadra che ha di fonte a se un cammino non semplice. Quattro match casalinghi e tre trasferte. In casa ci sarà subito il Fossombrone e poi nell’ordine Avezzano, Civitanove e Samb. Fossomborone pericoloso in trasferta e ad un punto dai play.off, Avezzano sereno ma non del tutto in classifica, sarà uno scontro diretto con la Civitanovese da non sbagliare mentre la Samb potrebbe arrivare al Recchioni ormai con la C già festeggiata ma non per questo senza motivazioni. In trasferta la Fermana è attesa da due sfide salvezza da non fallire a Sora e Termoli, in gran forma, chiudendo invece a Castelfidardo. Sulla carta, e ripetiamo sulla carta, si può ancora almeno ad agganciare playout distanti sei punti. Ma servono 4-5 vittorie in questo finale, le stesse conquistate nelle prime 22 giornate.

Roberto Cruciani