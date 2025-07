Fermana, l’iscrizione in Eccellenza entro il 22 luglio

Ora ci sono anche le date ufficiali in vista della prossima stagione per quello che riguarda il campionato di Eccellenza. La finestra telematica per l’iscrizione al massimo campionato regionale si aprirà il prossimo 10 luglio e si chiuderà il prossimo 22 luglio alle ore 19. In questo lasso di tempo le 17 squadre aventi diritto e indicate dal Comitato Regionale Marche dovranno provvedere all’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza e tra questi c’è la Fermana. Per la società gialloblù dunque saranno settimane di intenso lavoro in tal senso.

In primo luogo la data più attesa è quella in merito all’ok che si attende dal Tribunale di Fermo relativamente all’omologa per la ristrutturazione del debito. Passaggio atteso da tempo che sembra arrivare ormai a compimento per dare dunque anche poi una visione verso il futuro. Tempi che non dovrebbero, ma resta come sempre il condizionale d’obbligo, non oltre l’inizio della prossima settimana. Da li poi si andranno anche nel breve a conoscere le intenzioni della famiglia Simoni proprietaria del 100% della società che in questi giorni è stata impegnata anche in riunioni ed incontri per pianificare al meglio la strategia futura insieme ai due vice presidenti Roberto Ferroni e Samuele Isidori che molto impegno e non solo hanno messo nel corso della passata stagione.

Si dovrà lavorare dunque per essere eventualmente pronti al campionato di Eccellenza per il quale appunto dalla prossima settimana sarà possibile iscriversi attraverso la modalità digitale prevista dalla Figc Marche. Per farlo oltre agli adempimenti burocratici necessari occorre il versamento del saldo iscrizione composto di parte fissa, ovvero la parte inerente le tasse che si aggira intorno ai 3.500 euro circa, e la parte variabile inerente le assicurazioni che anche in questo caso dovrebbe avere la stessa entità. In totale sono circa 7mila euro da versare le l’iscrizione al campionato di Eccellenza ricordando ovviamente che, a differenza di quanto avveniva in Serie C e Serie D, non c’è alcuna fidejussione da versare come negli anni passati. Ricordiamo che in Serie C la fidejussione minima da versare è di 350mila euro, in Serie D si scende invece a 30mila euro.

Quindi ricapitolando nell’ordine prima l’attesa per l’omologa e poi l’attenzione si sposterà sull’iscrizione al campionato della Fermana da parte della famiglia Simoni verso la quale sembra essere definitivamente venuta meno lòa fiducia da parte dei tifosi come da striscioni esposti (e poi fatto togliere) nei giorni scorsi proprio davanti al Recchioni. Sotto traccia si lavora, vista l’incertezza imperante, anche alò cosiddetto piano B o piano di emergenza con i dialoghi che vanno avanti con la Palmense. Ma prima di ogni cosa c’è da definire il futuro della Fermana in Eccellenza nei prossimi venti giorni.

Roberto Cruciani