Fermana, momento no e tante assenze pesanti

E’ arrivato un ko di misura in casa del Roma City per la Fermana che è uscita dal campo dando tutto quello che aveva in termini di abnegazione e di impegno ma dovendo fare i conti con una rosa ridotta all’osso per le tante assenze. Fin dalla vigilia non erano disponibili Karkalis, Diouane e Palmucci, alle prese con problemi muscolari che andranno valutati attentamente. In particolare l’assenza di Karkalis, leader del reparto difensivo, pesa molto sugli equilibri dei gialloblù, considerando che anche Tafa ha dovuto alzare bandiera bianca a Riano, dopo appena 45 minuti, per un colpo subito. Assenza che si è andata ad aggiungere a quella di Bianchimano uscito nel primo tempo a Roma e con Romizi fermato nelle ore precedenti per un attacco febbrile. Unendo tutte queste problematiche si comprende benissimo come la Fermana abbia provato a fare il massimo, capitolando sull’imbucata di Camilli in una delle rare disattenzioni difensive della retroguardia "improvvisata". Da valutare anche una certa indecisione tra la linea difensiva e l’estremo difensore nella circostanza. Di certo la squadra ci ha provato nel finale a spingere con coraggio senza rovare il pari. Un momento non semplice in termini di risultati con tre punti nelle ultime sei giornate: in totale sono 8 quelli conquistati sul campo ma effettivamente solo 6 in classifica che valgono attualmente l’ultima piazza in coabitazione con il Castelfidardo. Niente di irrecuperabile ma in questo momento occorre tenere la barra dritta per andare subito a cercare un’inversione di tendenza immediata. Per farlo servono risposte confortanti dall’infermeria perché il prossimo trittico di gare è decisamente impegnativo. Domenica arriva il Teramo, attualmente in prima posizione, reduce dal doppio successo interno con Vigor Senigallia e Sora; poi si andrà in casa di un Fossombrone pienamente in zona play-off, prima di ricevere proprio il Sora che viaggia a metà classifica e che proprio la scorsa settimana ha scelto di cambiare guida tecnica. Insomma c’è tempo per invertire la rotta ma occorre ritrovare quella vittoria che manca dal 22 settembre con il blitz firmato Bianchimano in casa dell’Atletico Ascoli.

Roberto Cruciani