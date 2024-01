Fermana, nel mirino Carosso e Petrella

Lunedì la Fermana è tornata in campo ad allenarsi in vista della prossima partita contro il Cesena. Ma intanto fuori si lavora per sistemare le ultime questioni di mercato. Il direttore sportivo Massimo Andreatini è entrato in "god mode" e in questi ultimi tre giorni pieni di trattative vuole chiudere in bellezza una sessione di mercato che ha già ampiamente rinforzato il roster di mister Stefano Protti, come si è visto contro la Recanatese con i due nuovi arrivati Malaccari e Petrungaro tra i migliori in campo. Il calciomercato chiuderà alle ore 20 di giovedì 1 febbraio, dopo lo slittamento che l’ha spostata dal consueto 31 gennaio. 20 ore in più per definire le varie situazioni e in casa Fermana ce ne sono parecchie. Per quanto riguardano le entrate, i nomi caldi in questi ultimi giorni saranno quelli di Alessandro Carosso e Mirco Petrella, entrambi della Pro Vercelli, un’asse cha dimostrato già di essere caldo dopo gli arrivi dal Piemonte di Fiumanò, Niang e Condello. Carosso è già stato a Fermo nella scorsa stagione e potrebbe essere utile per far rifiatare Pistolesi, al momento l’unico terzino sinistro di ruolo che i gialloblù hanno in rosa. Sul classe 2002 però c’è l’interesse anche della Pro Sesto. Concorrenza che non manca anche per Petrella. Infatti, su l’ala ex Ancona ci sarebbe anche il Fiorenzuola, squadra del girone A. il 30enne sarebbe il colpo da 90 di questa sessione di mercato: a Vercelli sta giocando poco, ma con le maglie del Sudtirol e della Triestina ha dimostrato di essere un grande giocatore per la Serie C a Fermo potrebbe ritrovare il minutaggio che gli manca. Per entrambi i prossimi giorni saranno fondamentali per i possibili arrivi in gialloblù. Cosa potrebbe accelerare i vari processi? Le cessioni. Sono quattro i giocatori con le valigie in mano ma che ancora non si riesce a piazzare. I più importanti sono i soliti Padella e Laverone, esclusi dal progetto tecnico da mesi insieme a Calderoni. Quest’ultimo però ha trovato sistemazione a Brindisi, gli altri due ancora no. Il rischio è che la Fermana se li debba tenere almeno fino alla fine della stagione e debba continuare a pagarli per allenarsi a bordo campo al Pelloni. Gli altri due sono Palmucci, arrivato in estate e che ha totalizzato zero presenze, e Vessella, che già in estate e a riprese alterne durante il campionato aveva rischiato di salutare. Per entrami la strada della Serie D sembra la più percorribile.

Filippo Rocchi