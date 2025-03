Fermana, niente riposo e seduta a porte chiuse

Ha ripreso la settimana tipo la Fermana, allenandosi nel pomeriggio al Bruno Recchioni e a porte chiuse. Non c’è modo nè tempo per la squadra di Mirko Savini di riposare. Bisogna recuperare terreno e soprattutto la migliore condizione. In primis dal punto di vista mentale. Sei gare un punto, sono un bottino misero che indubbiamente ha posto il morale della squadra sotto i tacchi. Se si vuole tentare di risalire la china è necessario resettare tutto soprattutto nella testa della squadra e serve farlo immediatamente, sfruttando questi quindi giorni che il Torneo di Viareggio concede. Mentalmente è importante incidere ma lo è ancora di più dal punto di vista fisico come raccontano proprio le ultime gare. Nella seconda parte di gara e in particolare nei minuti finali, la Fermana prende sempre gol. Partendo dal Notaresco ad esempio: primo tempo chiuso in parità con la squadra di Silva che dilaga dal minuto 20 della ripresa con Infantino e la doppietta di Kapnidis nel finale, tre gol in 25 minuti. A Chieti la rimonta dei locali avviene nella ripresa: al 5’ Di Filippo e proprio nel recupero il gol di Forgione. In casa con il Roma City identica storia con la Fermana raggiunta proprio nel recupero dal gol di Limongelli. A Teramo stessa storia: secondo tempo con tenuta fisica che scende drasticamente e puntuale a dieci minuti dalla fine la rete della sconfitta di Pietrantonio. Sono tutti indizi molto chiari che raccontano la situazione attuale della Fermana che deve rimettere benzina non solo nella testa ma anche delle gambe, al netto dei difetti di fabbrica che questa squadra ha. Una panchina con poche alternative di livello, coperta molto corta davanti (la testimonianza sono i 19 gol realizzati, peggior attacco del girone) e la partenza in ritardo che ha inciso sulla costruzione di una rosa non adeguatamente sistemata in corso d’opera, al netto anche delle difficoltà extra campo. Ma l’ultimo posto è reale e lo spettro della seconda retrocessione di fila per i tifosi (in oltre cento anche a Teramo, da applausi) è effettivamente molto concreto.

Roberto Cruciani