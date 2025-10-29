Fermana ’offensiva’, da trovare l’equilibrio

E’ stato molto chiaro il ds Sergio Filipponi nel post gara con la Fermignanese. La Fermana deve cambiare atteggiamento perché giocare bene può non bastare se poi non la si butta dentro nei momenti chiave della gara o, ancora peggio, si commettono disattenzioni come quelle in occasioni delle due reti. Nelle ultime due gare solo un punto è stato conquistato dalla Fermana, in un contestato di 180 minuti in cui si contano oltre una decina di occasioni da rete complessive. Troppo poco per una squadra che sta mostrando di avere valori tecnici importanti dalla cintola in su, nonostante domenica ci fosse l’assenza pesante della mente pensante del gruppo ovvero capitan Marin. Fofi senza dubbio con cinque reti in meno di un mese ha incisivo positivamente davanti, Guti in posizione più "libera" di esprimersi e senza troppi vincoli tattici, Cicarevic rientrato domenica ha subito mostrato di portare peso specifico davanti. Insomma la pericolosità non manca anche se poi ci si scontra con l’ex Marcantognini che è stato decisivo in diverse situazioni. Una giornata o un mini periodo storto in fase conclusiva ci può stare ma il dato statistico importante è che ogni gara vengano create occasioni: sarebbe stato pericoloso e preoccupante (come spesso avvenuto in tempi non troppo lontani) uscire dal campo senza aver mai creato i crismi. Quindi c’è "solo" da ritrovare maggiore cattiveria davanti, dove il problema è assai relativo. Ciò che preoccupa è senza dubbio il fatto che questa squadra prenda sempre gol. Non lo ha fatto solo in occasione del successo interno di misura contro la Civitanovese e nel ritorno di Coppa Italia a Montegranaro. Per il resto sempre un gol almeno al passivo. In generale c’è sempre la sensazione di essere in equilibrio precario dietro o meglio con pochissimo equilibrio. Non dimentichiamo che la manita con il Fabriano Cerreto arriva dopo aver rischiato quattro volte nei primi 20 minuti di subire la seconda rete (complice anche un palo), la Fermignanese domenica scorsa non ha fatto moltissimo in fase offensiva ma si è vista annullare due gol per fuorigioco. L’impressione è quella di un reparto, a volte anche poco aiutato dalla predisposizione offensiva generale della squadra, cui manchi realmente un leader. Al netto anche dei passaggi dalla difesa a tre o a quattro. Più che una questione di numeri o sistemi, è una questione legata alle distanze tra reparti che mancano e anche ad una sensazione di pericolo poco avvertita dai protagonisti in campo. Su questo c’è da lavorare tanto perché domenica arriva la capolista Montecchio.