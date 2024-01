Fermana, Petrelli e Marcandella in rampa di lancio

Il poker subito contro il Pontedera sabato scorso è già stato messo alle spalle. La sfortunata trasferta in Toscana appartiene al passato e in casa Fermana da lunedì si è iniziato a pensare solo alla prossima partita contro il Gubbio, in programma domenica 21 gennaio alle 20:45. I tifosi si stanno già mobilitando per riempire il Recchioni, a giorni partirà la prevendita. Serve una scossa forte alla squadra che vede ancora il penultimo posto vicino nonostante l’ultima sconfitta. Infatti l’Olbia ha perso in casa contro la Vis Pesaro ed è rimasta solamente a +3 dai gialloblù. Le brutte notizie invece arrivano dalle altre squadre più in alto che iniziano ad allontanarsi: il Sestri Levante terzultimo, ora a +7, ha vinto a Lucca e la Spal ha pareggiato con la capolista Cesena. Il mirino della squadra di Protti, dunque, punta anche al 3 marzo, quando i sardi arriveranno al Recchioni. Ma intanto si pensa al Gubbio, tra le squadre più in forma e attrezzate del campionato. Oltre al pubblico, dal quale ci si aspetta una presenza importante, Protti potrà contare a pieno anche sui due nuovi innesti, Petrelli e Marcandella. L’ex Vis Pesaro si era allenato con la squadra già giovedì e venerdì, prima di debuttare contro il Pontedera, ma questa sarà per lui la sua prima settimana piena a Fermo. Idem per Petrelli, che però è arrivato in città solo nel weekend e quello di lunedì è stato il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Per entrambi all’orizzonte c’è l’esordio al Recchioni, da vedere se da titolari o subentrati. In casa Fermana si attendono anche altri rinforzi proprio nei prossimi giorni. Lunedì è stata chiusa la trattativa per l’arrivo dalla Pro Vercelli del difensore Fiumanò, del centrocampista/ala Niang e dell’esterno sinistro Condello. In settimana si aggregheranno al gruppo e dovrebbero essere a disposizione di Protti già per la partita contro il Gubbio.

Per quanto riguarda la difesa, l’allenatore dopo la partita contro il Pontedera aveva specificatamente chiesto un centrale esperto da affiancare a Spedalieri. Il nome era quello di Mirko Miceli, in uscita dalla Turris, sul quale la Fermana aveva espresso un forte interesse. Nel mentre però si è inserito il Taranto e nel giro di poche ore ha fatto firmare il 32enne che andrà alla corte di Eziolino Capuano. Intanto l’attenzione della Fermana si concentra soprattutto sul reparto offensivo e su Luca Petrungaro, ala destra, all’occorrenza anche punta, della Pro Sesto. Cresciuto nelle giovanili di Roma e Torino, il classe 2000 ha totalizzato 12 presenze e un gol in tutte le competizioni in questa stagione. Per il momento semplice interesse della Fermana per lui, ma ci sono anche altre due squadre.

Filippo Rocchi