Fermana, preso il centrocampista Elia Nunzi

E’ tornata a lavorare a testa bassa la Fermana in vista del prossimo impegno di campionato, il secondo casalingo contro l’Osimana di domenica scorsa. La sfida di Trodica ha lasciato in eredità qualche scoria da smaltire dovuta alle assenze forzate di Malafronte ad esempio oltre alle condizioni non perfette con cui sono scesi in campo Guti e anche Scanagatta mentre Bartolocci, anche se tra i convocati, neanche si è seduto in panchina. Una giornata sfortunata in termini di assenze ma la Fermana in campo ha mostrato un volto fiero e spavaldo, ciò ha provato contro una signora squadra ricevendo sia l’onore delle armi degli avversari sia gli applausi dei quasi 200 venuti da Fermo per sostenere la squadra. Insomma la squadra che lotta e suda è piaciuta, non ha portato punti ma di certo la convinzione che c’è sostanza nel gruppo di Gentilini che, da parte sua, ha chiesto però maggiore concretezza ai dettagli che spesso, se non sempre, in queste categorie fanno la differenza. Insomma un’altalena di sensazioni che devono far tendere l’ago della bilancia sempre verso il bello anche perché la società non sembra affatto essersi fermata in chiave mercato. E proprio ieri ha ufficializzato l’arrivo di un altro centrocampista come Elia Nunzi, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Ternana, con cui ha disputato i campionati fino alla formazione Primavera, Nunzi ha successivamente maturato esperienza in Serie D con le maglie di Orvietana e Città di Sant’Agata. Proprio con il club siciliano, nella stagione 2024/25, ha collezionato 24 presenze impreziosite da 2 reti. Pur aggregato alla squadra non sarà disponibile da subito perché scontare il residuo di una squalifica dello scorso playout. Ma in chiave allungamento della rosa è senza dubbio un’opzione importante.

Nel centrocampo, finora sempre a due, c’erano solo Marin, Maquisse e Bruno con unico elemento adattabile in caso di emergenza il jolly Morelli. Impossibile anche solo pensare ad un cambio di modulo o a un centrocampo a tre per una coperta finora troppo corta. Ora un’opzione tattica ma anche numerica c’è ed è ben accetta anche per qualche variazione al 4-2-3-1 finora modulo di riferimento per mister Gentilini. Ma non ci si ferma qui in quanto qualcosa, se non molto, può avvenire anche in chiave under e un arrivo d’avanti è necessario per non lasciare tutto il peso "realizzativo" sulle spalle di Solmonte. Insomma qualche variazione sul tema in casa canarina è in arrivo.

Roberto Cruciani