Fermana, preso il difensore. Scanagatta

Nuovo acquisto in casa Fermana dopo gli arrivi di Marin e Cicarevic. La società infatti comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Edoardo Scanagatta. Il difensore, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con il club gialloblù. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui ha svolto tutta la trafila dalle formazioni Under 16 fino alla Primavera, Scanagatta ha poi maturato esperienze tra i professionisti. Nel 2021/22 ha debuttato in Serie C con la Paganese, mentre nella stagione 2022/23 ha vestito anche le maglie del Giugliano, Serie C, e del Mestre, Serie D. Nelle ultime due stagioni ha difeso i colori della Sammaurese in Serie D.

Intanto la squadra prosegue il ’ritiro’ presso la struttura di Villa Nazareth (insieme all’intero staff tecnico), in attesa che la società completi la rosa a disposizione di mister Gentilini. Non manca poi molto ai primi impegni e infatti il tecnico in questa settimana ha previsto doppie sedute fino a lunedì 25 agosto per mettere benzina nelle gambe del gruppo. Unica variazione sul tema in questi giorni di doppie sedute è prevista per domenica pomeriggio, quando è in programma la prima sgambata ufficiale con l’Afc Fermo alle ore 18,30. Poi infatti si inizierà a guardare al primo impegno ufficiale, in programma il 31 agosto, contro il Montegranaro in Coppa Italia, sempre al Bruno Recchioni.