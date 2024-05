Fermana, Protti pronto a tornare in panchina

L’attesa per avere una risposta certa sul futuro della Fermana sta iniziando a diventare estenuante. Prima di fine maggio sarà difficile avere qualcosa di concreto da analizzare. Agenzia delle Entrate e Inps lo stanno facendo già da mesi, ma presto sarà il tempo delle risposte. Intanto c’è chi pensa giustamente al suo di futuro. Da una parte la politica (candidato alle prossime amministrative di Santarcangelo di Romagna, Ccomune in cui è nato e risiede) e dall’altra una carriera da allenatore da portare avanti. Mister Stefano Protti scalpita per tornare in panchina e sembra essere in lizza per un posto a Forlì. Lì dove andrebbe a sostituire un altro ex gialloblù, Mauro Antonioli, a Fermo tra l’ottobre del 2019 e il dicembre del 2020. Protti era stato esonerato dalla Fermana lo scorso marzo dopo l’ultima sconfitta nel derby esterno contro l’Ancona. Esonero che sembrava essere arrivato già dopo l’altro derby perso, quello al Recchioni contro la Vis Pesaro. Protti poi ha resistito per un altro mese fino alla decisione del cambio e all’arrivo di Mosconi in panchina. Con i tifosi non si era lasciato troppo bene: nonostante il grande amore per la bandiera gialloblù, quella frase sul cinema non è ancora andata giù a diversi. "Chi vuole fischiare vada al cinema, il biglietto lo pago io": così disse alla vigilia dello scontro diretto contro l’Olbia, poi pareggiato all’ultimo secondo. Sul "banco degli imputati" nel comunicato di fine stagione della Curva Duomo, ci era finito anche lui: "Imbarazzante la mancata riconferma di Protti, la chiamata di Bruniera e poi il ritorno di Protti, il quale avrebbe dovuto da ‘bandiera’ qual è, farsi da parte molto tempo prima".

Dall’esonero di marzo poi Protti si è messo a riposo, difficile trovare una nuova squadra a quel punto della stagione. Perciò ne ha approfittato per scendere in politica, candidandosi al fianco di un aspirante sindaco con una civica nella sua Santarcangelo. Ma non è il suo percorso preferito, il richiamo della panchina è forte. Affiancarlo al Forlì è molto semplice, d’altronde suo cugino Cristiano è il direttore sportivo dei romagnoli. Con Antonioli lì c’è anche Ivan Piccoli, suo vice anche nell’esperienza alla Fermana.

Mentre il preparatore dei portieri è lo stesso Filippo Di Leo che Stefano Protti ha avuto nello staff nella sua ultima stagione alla Sammaurese, prima di firmare con la Fermana. Tra l’altro, Protti è stato già allenatore del Forlì, tra il novembre del 2018 e il febbraio del 2019. Al momento c’è ancora Antonioli sulla panchina, forte anche del sesto posto conquistato nell’ultima stagione nel girone D di Serie D. Ma l’alternativa Stefano Protti si fa strada: un Forlì a tine gialloblù.

Filippo Rocchi