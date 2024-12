Fermana rimontata, colpo del Castelfidardo

ROMA CITY

0

CASTELFIDARDO

1

ROMA CITY: Salvati 6, Neri 5,5 (43’st Di Fabio SV), Calisto 6, Marchi 5,5 (20’st Bamba 6), Alari 6, Trasciani 5,5, Pellegrini 5,5 (20’st Bonello 5,5), Gelonese 6, Camilli 5,5, Hernandez 5,5, Costa 6. A disp.: Pappalardo, Fradella, Baldi, Battistoni, Delmastro, Omohonria. All.: Boccolini 5,5

CASTELFIDARDO: Osama 6,5, Morganti 6 (38’st Guella SV), Fabbri 6,5, Gambini 6,5, Imbriola 6,5, Boccaccini 6, Costanzi 6 (33’st Pierantozzi SV), Baldini 6,5, Braconi 7 (12’st Miotto 6), Cotugno 6 (12’st Ausili 6), Nanapere 7 (33’st Caprari 6). A disp.: Elezaj, Castorina, Fossi, Carano. All.: Giuliodori 7

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore

Rete: 8’pt Braconi

Note: Ammoniti: Costa (R), Boccaccini (C). Recupero: 3’ pt; 4’ st. Angoli: 2-1

ROMA

Secondo successo di fila per il Castelfidardo che espugna per 1-0 il campo del Roma City. Alla squadra di mister Giuliodori basta un gol in avvio per strappare altri tre punti pesantissimi in ottica classifica. Al Riano Athletic Center la partenza del Castelfidardo è subito efficace e porta all’immediato vantaggio: gli ospiti colpiscono al primo affondo dopo 8’ di gioco, con Braconi che batte Salvati dopo l’ottimo suggerimento di Nanapere. Il gol a freddo scuote i capitolini che una manciata di minuti dopo provano a reagire: Camilli si libera bene e conclude a botta sicura, senza però inquadrare lo specchio. Il primo tempo scivola via senza grossi sussulti, con le azioni che arrivano a fiammate: il Castelfidardo prova a pungere in contropiede per non scoprire troppo il fianco al Roma City (pericoloso solo su calci piazzati). Nella ripresa i ritmi restano più o meno gli stessi, con l’andamento della gara che procede sulla falsariga della prima frazione. Il Roma City prova ad alzare il suo baricentro a caccia del pareggio, mentre il Castelfidardo è attento e preciso nella metà campo difensiva. Ne viene fuori un secondo tempo piuttosto bloccato, nonostante la girandola di cambi dei due allenatori. Nel finale i padroni di casa provano il tutto per tutto, ma la difesa ospite continua a fare buona guardia. I tentativi locali si esauriscono con un colpo di testa di Gelonese che viene bloccato da Osama. Il Castelfidardo controlla e porta a casa l’1-0 ed i tre punti. Con questo risultato il Castelfidardo sale a quota 18 punti e allunga di quattro lunghezze sulla zona calda (occupata proprio dal Roma City): nel prossimo impegno i ragazzi di Giuliodori ospiteranno l’Avezzano.