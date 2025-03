Fermana, Savini carico:: "Diamo il massimo in queste otto partite"

E’ la prima di Mirko Savini da allenatore della Fermana ed è subito un match delicatissimo in casa del Chieti. Dopo due stagioni da giocatore canarino in C, ad inizio carriera ed inizio anni duemila, per l’ex difensore romano è un esordio assoluto come primo allenatore e l’obiettivo da raggiungere non è affatto dei più semplici. Rigenerare la Fermana alimentando le speranze di salvezza di un gruppo che sembrava aver invertito la rotta con Brini grazie a quei sette punti in tre gare ma poi si è persa sul percorso.

Oggi sulla strada c’è un Teramo che fino a domenica scorsa sognava anche lo sgambetto a una Samb che aveva rallentato di colpo, ma il ko di Sora ha rimesso nell’obiettivo degli uomini di Pomante al massimo il secondo posto da giocarsi in un mini-torneo abruzzese con Chieti e L’Aquila. Il Teramo ha la terza miglior difesa del campionato e il terzo migliore attacco del campionato dove in tanti possono pungere: dal terminale offensivo Galesio e la sua alternativa under Chiarella, fino ai tre chiamati a rotazione ad agire dietro al centravanti nel 3-4-2-1 che Pomante ha disegnato, ovvero D’Egidio, pavone e Tourè.

Sugli esterni importante la spinta di Loncini e Pietrantonio che già impressionarono all’andata mentre, pacchetto difensivo fisico ma che a volte concede qualcosa anche per via dell’anagrafe. In tre giorni Savini non poteva intervenire pesantemente, magari lo potrà farà da martedì alla luce della sosta di domenica prossima: ma l’approccio con il gruppo è stato intenso come spiega lui stesso. "Sono stati due giorni intensi, vissuti da parte mia con grande entusiasmo che spero di aver trasmesso anche ai ragazzi. Per me tornare a Fermo vuol dire rievocare momenti emozionanti e di crescita, sia come uomo che come calciatore: sono rimasto sempre affezionato alla squadra e alla società, ma questi miei sentimenti ora passano in secondo piano. Siamo focalizzati sull’obiettivo, sappiamo di dover affrontare un mini torneo di otto partite e di dover dare il massimo, alla squadra ho chiesto la giusta spensieratezza, che non deve sfociare in superficialità, e la cura dei dettagli, perché fanno la differenza. Affrontiamo una squadra che gioca un buon calcio, che lavora insieme da tempo ed è ben collaudata: vedremo domani cosa dirà il rettangolo verde".

Sarà ancora 4-3-3 ma da vedere chi al posto di Casucci: se allargare l’ex di turno Karkalis, puntare sull’under Brandao o scegliere ancora Tomassini con Cocino sul fronte opposto. In attacco si va sempre con gli stessi uomini mentre in mezzo possibile ballottaggio Valsecchi – Romizi per una maglia da titolare.

Probabile formazione. Fermana (4-3-3): Perri; Cocino, Tafa, Karkalis, Tomassini; Valsecchi, Etchegoyen, Mavrommatis; De Silvestro, Bianchimano, Sardo All. Savini

Roberto Cruciani