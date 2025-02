Fermana, segnali davvero preoccupanti

Sono diverse le immagini della domenica canarina rimaste impresse nella mente dopo l’1-4 subito dal Notaresco. In campo senza dubbio le lacrime del giovane portiere Perri a fine partita che si colpevolizza per quelle indecisioni sul secondo e sul terzo gol. C’è l’immagine della pazienza dei tifosi che finisce e in occasione del quarto gol vanno via dalla tribuna: scelta che si comprende assolutamente. C’è l’immagine del presidente Umberto Simoni che avvicinandosi agli spogliatoi, nel passaggio in campo, arriva a parole a distanza con un paio di tifosi; una scena simile in questi 10 anni non l’avevamo mai vista. C’è la delusione del direttivo che annuncia nel post gara che nessun tesserato arriverà in sala stampa e anche qui la comprensione è massima, considerando quanto ci stanno mettendo, da ogni punto di vista, per la Fermana. Sono queste le immagini più nitide di un pomeriggio bruttissimo che rimanda la Fermana in zona retrocessione diretta, dopo la terza sconfitta consecutiva. Ma a differenza delle altre due, in cui la prestazione c’era comunque stata e in cui ci si può appellare anche ad errori arbitrali evidenti, stavolta è proprio mancato l’impatto emotivo e agonistico. Il Notaresco l’ha vinta da quel punto di vista, con una fame differente in campo. E la Fermana non può fare a meno di questo aspetto innanzitutto perché è nel suo dna da sempre, e poi perché in questa condizione generale diventa condizione fondamentale. Poi ci sono anche le occasioni mancate da De Silvestro, con relativo tap-in di Bioanchimano, oltre a quella di Sardo. Ma sono situazioni collaterali di una gara che doveva essere giocata con il coltello tra i denti tipico di una finale e invece è stata tutt’altro. Questo è il motivo dell’uscita dei tifosi gialloblù prima del tempo: possono sopportare di tutto e nelle ultime stagioni lo hanno dimostrato, ma vedere le maglie non sudate a Fermo non viene in alcun modo accettato. Stavolta la sensazione dalle tribune è stata questa.

Roberto Cruciani