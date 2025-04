Fermana: sfida decisiva per la salvezza contro il Termoli

Alle 15 di oggi inizieranno per la Fermana i novanta minuti più importanti della stagione e, per fare in modo di considerare tali anche le prossime gare, i ragazzi di Mirko Savini devono tornare a casa con una vittoria. Per alimentare speranze di salvezza serve un successo: un pari potrebbe anche non bastare, una sconfitta probabilmente annullerebbe le restanti speranze di salvezza. I gialloblù lo sanno bene che non ci sono grandi alternative e lo ha confermato alla vigilia lo stesso tecnico: "Partita fondamentale come tutte da qui alla fine, abbiamo svolto una settimana intensa di buon lavoro. Il nostro obiettivo non cambia e per raggiungerlo bisognerà ottenere i tre punti. Affrontiamo una squadra ferita dopo il pareggio subito nel finale a Civitanova, c’è stato anche un cambio di allenatore e sicuramente sarà una gara fatta di duelli e di seconde palle. Chi sbaglierà di meno vincerà la partita e porterà a casa la posta in palio". Obiettivi ben chiari, morale comunque alto dopo il successo contro l’Avezzano ma anche la consapevolezza di dover fare i conti con i problemi legati ad infortuni ed assenze. Soprattutto quella di Elio De Silvestro che non partirà per il Molise complice un problema muscolare che si è fatto vivo nei minuti finali di domenica e lo ha condizionato per tutta la settimana in allenamento. Proprio le sedute di allenamento sono state secretate negli ultimi giorni, una precisa scelta probabilmente per cercare le soluzioni migliori anche per sopperire alle altre assenze. Oltre all’ex attaccante dell’Avezzano, non ci saranno Di Stasio, Casucci e Granatelli con Tafa convocato, come domenica scorsa, ma probabilmente costretto ancora alla panchina perché non al meglio ella condizione. Ci sarà una maglia da titolare per sardo al fianco di Bianchimano, in quello che doveva essere il ruolo di De Silvestro. Alternativa unica in attacco è quella di Ricci, 2006 della Juniores, che ha chiuso la stagione nel suo campionato con 23 reti all’attivo. In mediana torna anche Etchegoyen ma da vedere come e se lo schiererà Savini: potrebbe prendere il posto di Busato che domenica si è comportato bene oppure quello di Valsecchi sempre lì nel mezzo, con quest’ultimo utilizzabile come jolly anche come esterno, ruolo che ha fatto nelle stagioni passate. Identico il terzetto arretrato rispetto a domenica scorsa. Di contro ecco un Termoli che ha riabbracciato Carnevale in panchina, dopo l’esonero di Mosconi, ma che dovrebbe anch’essa iniziare con il 3-5-2 già sviluppato ad inizio stagione. Da ammirare i tanti tifosi canarini che riempiranno la tribuna ospiti al Cannarsa, a difesa di una fede.

Probabile formazione Fermana (3-5-2): Perri; Tomassini, Cocino, Karkalis; Diouane, Valsecchi, Romizi, Etcegoyen, Brandao; Sardo, Bianchimano All. Savini

Roberto Cruciani