Fermana show: si può credere alla salvezza

RECANATESE (3-5-2): Meli; Shiba, Peretti, Veltri; Morrone, Prisco (dal 1’ st Guidabaldi), Carpani (dal 20’ st Ferretti), Lipari (dal 19’ st Egharevba), Longobardi; Sbaffo, Melchiorri. A disposizione: Mascolo, El Bazar, Quacquarelli, Pelamatti, Ricci, Ferrante, Raimo, Raparo, Ahmetaj. Allenatore: Silvio Pagliari.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Spedalieri, Fort, Pistolesi; Scorza, Giandonato (dal 10’ st Gianelli), Misuraca (dal 20’ st Fontana); Malaccari (dal 34’ st Marcandella), Paponi (dal 20’ st Petrelli), Petrungaro (dal 34’ st Santi). A disposizione: Borghetto, Mancini, Tilli, Pinzi, Bonfigli, Condello, Niang, Locanto, Fiumanò, Semprini. Allenatore: Stefano Protti.

Marcatori: 23’ pt Misuraca, 25’ pt Scorza, 35’ pt Fort, 48’ st Sbaffo

Note – ammoniti Prisco, Sbaffo, Meli e Morrone per la Recanatese; Giandonato, Fort, Furlanetto e Pistolesi per la Fermana; 8-5 corner; 1’ st 4’ st recupero

La Fermana torna a vincere e lo fa in grande stile: 1-3 in casa della Recanatese. Una serata che tutto l’ambiente gialloblù si meritava. Succede tutto nel primo tempo che inizia con una Fermana remissiva lasciando la manovra alla Recanatese, che crea e anche parecchio. Al 13esimo la prima clamorosa chance: filtrante di Melchiorri per Lipari che a tu per tu con Furlanetto la mette fuori. Sette minuti dopo Sbaffo dalla distanza centra la traversa. Ma alla prima occasione buona la Fermana passa in vantaggio; Giandonato batte l’angolo, Paponi prova l’incornata, respinge Meli ma Misuraca da due passi la mette dentro di testa. Forti proteste della Recanatese che recriminavano un fuorigioco. Passano meno di due minuti e la Fermana raddoppia. Ancora Misuraca ci mette lo zampino con una ‘trivela’ per Petrungaro, da due passi para Meli ma sulla ribattuta c’è Scorza, che a porta libera la mette dentro. Passano altri dieci minuti e Fort fa tris. Calcio d’angolo battuto perfettamente da Giandonato per la testa del difensore perso dagli avversari, Meli non può nulla. Nel recupero del primo tempo, Furlanetto fa il miracolo: Peretti di testa la mette all’angolino basso, il portiere con una paratona respinge quella e anche la ribattuta.

Nel secondo tempo la Recanatese non riesce a imbastire la manovra per quantomeno tentare la rimonta. Nonostante il grande vantaggio, la Fermana continua ad attaccare. Al 52esimo Scorza si mangia il gol dello 0-4 a porta libera sull’assist di Petrungaro. Pochi minuti dopo ancora pericolosi i gialloblù con il bel cross di Pistolesi per Paponi che di testa tutto solo la mette centrale. Al 71esimo l’occasione più grande per la Recanatese con Melchiorri che prende il tempo a Eleuteri ma la mette alta. Pochi minuti dopo l’ex Ancona ci prova mettendola all’incrocio, ma ancora Furlanetto respinge. Nel finale c’è un rigore in favore della Recanatese per un fallo di mano: dal dischetto Sbaffo non sbaglia. La Fermana aggancia l’Olbia al penultimo posto, in attesa della gara dei sardi.

Filippo Rocchi