Fermana, striscione degli ultras contro la famiglia Simoni

Parte della tifoseria aveva preso posizione in occasione dell’ormai recente incontro organizzato alla presenza del sindaco Calcinaro, dell’assessore Scarfini oltre al dg Ruggeri in rappresentanza della Fermana. Molti proprio quel giorno confermarono la sfiducia all’attuale proprietà e gestione della Fermana Fc in uno dei momenti anche più complicati della storia recente. Non si è fatta troppo attendere la voce del tifo organizzato, per la precisione del gruppo Sotto Mentite Spoglie, che ha affidato il proprio punto di vista allo striscione apparso, con il loro logo ufficiale, davanti al Bruno Recchioni. "Meglio campetti con orgoglio che un presidente che non voglio". Insomma il loro punto di vista non è affatto cambiato ed è rimasto uguale a quello delle ultime giornate della passata stagione in cui non sono entrati al campo nelle gare casalinghe, confermando la loro presenza invece in trasferta. Un segnale evidente di dissenso e della necessità, dal loro punto di vista, di cambiare rispetto alla proprietà rappresentata dalla famiglia Simoni. La presa di posizione arriva da una tifoseria che, al netto dei limiti di età di tanti, non ha avuto alcun problema a ripartire dal basso in Prima Categoria nel 2006, dopo anni di professionismo, confermando il loro amore anche non vedendo più la Fermana in platee importanti. E il loro messaggio è decisamente chiaro: preferiamo scendere di categoria, ripartire con un progetto dal basso ma non vogliamo in alcun modo essere al fianco di questa gestione. "Sotto mentite spoglie" ha reso pubblico così il proprio punto di vista che trova gran parte della tifoseria, organizzata e non solo, d’accordo in questa situazione. Troppe le incognite legate al futuro prossimo della Fermana che, stando alle indicazioni di questi giorni, entro il prossimo 7 luglio riceverà il verdetto in merito all’omologa che, ci si augura a Viale Trento, possa essere positivo. I dubbi però ci sono in merito alla possibilità di coprire gli esborsi previsti per svariate centinaia di migliaia di euro: la copertura di parte dell’omologa da saldare subito (anche se 500mila in quel senso arriveranno dall’accordo con l’ex main sponsor), la questione legata ai debiti con i fornitori privati (che non rientrano nell’omologa) e che vanno saldati integralmente oltre alla questione delle quattro mensilità da riconoscere a calciatori e staff della stagione appena conclusa pena il rischio vertenze con conseguenti penalizzazioni in caso di mancati pagamenti. Il tutto senza considerare il budget per staff e squadra della nuova stagione con la società al momento impegnata nei sondaggi alla ricerca del nuovo allenatore. Ecco che sullo sfondo l’opzione Palmense trova senza dubbio maggiori riscontri positivi nei sentimenti del popolo canarino in questi caldissimi giorni d’estate.