Fermana sul mercato. Preso Etchegoyen

A due giorni dal derby la Fermana piazza il secondo colpo nel mercato di riparazione, stavolta andando a rinforzare il centrocampo. Il ds Michele Paolucci si è assicurato le prestazioni del 30enne argentino Matias Etchegoyen, nella prima parte di stagione protagonista nel girone I con la Sancataldese dove ha messo in cascina 15 presenze e un gol. Ma si tratta di un elemento che ha dalla sua una lunga esperienza anche fuori dai confini italiani. Lo scorso anno vincitore dell’Eccellenza lucana e in precedenza al Francavilla (ma in Italia anche a Sant’Angelo e Varese), in Grecia ha vestito le maglie di Pas Korintos e Ao Ypatou (terza serie ellenica), oltre alle esperienze in Galles, Gibilterra e in Argentina. Le sue caratteristiche dovrebbero essere complementari a quelle dei centrocampisti attuali, portando dunque in dote a mister Brini un’opzione importante per lui. Potrebbe anche debuttare da subito nel derby del Del Conero considerando la coperta corta causa squalifiche di Tafa e proprio di Fontana, per questo vederlo magari al fianco di Romizi potrebbe non essere un’utopia per lui che ha scelto la maglia numero 7 che è stata di Daniele Ferretti ad inizio stagione. Da vedere se si opterà ancora per il 4-4-2 visto con la Recanatese o si tornerà magari ad un centrocampo a tre. Davanti ci sarà di sicuro Bianchimano che rientra dopo il turno di riposo forzato di domenica scorsa e magari vederlo in coppia (opzione che ha detto di prediligere proprio in settimana nell’incontro con la stampa) con De Silvestro al suo fianco. Le loro caratteristiche sembrano intersecarsi a meraviglia ma anche la posizione di esterno destro potrebbe essere ancora una volta quella utile per lui. Scelte su cui sta lavorando Fabio Brini che in difesa invece accentrerà quasi sicuramente Cocino al fianco di Karkalis, per sopperire all’assenza di Tafa, espulso domenica per doppia ammonizione. Derby che si sente nell’aria e con i tifosi canarini pronti a mobilitarsi per raggiungere Ancona, ma va ricordato che i botteghini del settore ospiti dello stadio Del Conero saranno chiusi il giorno della gara.