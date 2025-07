Fermana, telenovela ristrutturazione del debito agli sgoccioli

L’attesa di queste ore è proprio per l’omologa in casa Fermana visto che le ultime notizie indicano proprio la data del 7 luglio come quella più probabile per la resa pubblica della decisione da parte del tribunale in merito alla ristrutturazione del debito canarino. Passo importante lo sappiamo bene ma è solo una parte della vicenda legata alla Fermana in questo particolare momento della stagione. La famiglia Simoni sta studiando come ripartire e come poter essere pronti in qualche modo all’Eccellenza in una fase così delicata e con tante situazioni da sistemare come il pagamento (appena arriva ok) della parte fissa dell’omologa, la questione legata alle quattro mensilità della passata stagione a squadra e staff oltre alle vecchie pendenze con i privati. Al netto di questo ci sarebbe da preparare la nuova stagione insieme ai vice presidenti Roberto Ferroni e Samuele Isidori con la parte sportiva affidata al ds Rinaldo Chiappini. Ma la piazza non è certo ferma, come confermano i confronti social tra tifosi e il recente striscione del tifo organizzato, con quest’ultimo che ha confermato che la fiducia in questa società è finita. Nel frattempo i dialoghi con la Palmense continuano anche se ad una parte dei tifosi, l’ipotesi non scalda di certo il cuore e magari strizzano l’occhio ad una diversa ripartenza magari con la benedizione del marchio Fermana 1920 tornato di recente in carico al Comune di Fermo. Insomma giorni ed ore caldissimi in questo luglio fermano.

Intanto tornando per un attimo al gruppo dello scorso anno alcuni hanno già trovato la loro nuova destinazione. Partiamo da mister Mirko Savini che avrà l’opportunità, la prima da responsabile tecnico, di iniziare una stagione dall’inizio alla guida della Recanatese che ha semi rivoluzionato la sua struttura dirigenziale. Nuova destinazione anche per il preparatore dei portieri Andrea Innamorati che rimane in Serie D nello staff di Matteo Possanzini. Ma attenzione c’è mercato anche per i giovani calciatori e in particolare per Leonardo Busato, classe 2006, cui evidentemente sono state sufficienti poche giornate per mettersi in evidenza. L’ex ds dell’Ancona Micciola lo ha voluto nella sua nuova esperienza al Teramo per il pacchetto under. Un peccato che lo scorso anno si siano accorti di lui solo nelle ultimissime gare di campionato in un reparto under che ha avito diversi problemi fin dalla prima parte di stagione. Rimanendo nel reparto under ma andando indietro di due stagioni grande opportunità in C da protagonista per l’ex prodotto del vivaio Francesco Pistolesi: protagonista in campo nell’ultimo anno canarino di C, lo scorso anno ha riconquistato il professionismo da titolare inamovibile con la maglia del Siracusa dove ha totalizzato 37 presenze, 3 gol e 3 assist in una stagione da assoluto protagonista.