Fermana, un altro episodio contestato

Pesa nella sostanza la sconfitta di Senigallia per la Fermana per il modo in cui è arrivata al termine di novanta minuti intensi e spigolosi. Il nervosismo in campo ha mostrato come la posta in palio fosse alta per tutte e due le squadre. Mauro Antonioli ha confermato la sua tradizione positiva contro la Fermana (imbattuto in sei incontri al cospetto dei canarini) per Fabio Brini invece è arrivato il primo ko esterno dal suo arrivo al Recchioni.

Francamente un ko che brucia per le occasioni mancate ma anche e soprattutto per quell’episodio maturato alla metà del primo tempo. Troppo evidente il mani di Magi Galluzzi, palese tra l’altro nel video che circola a Fermo ripreso in pratica dalla visuale dell’assistente di linea. Un rigore in quel momento, siamo sullo 0-0, avrebbe cambiato tutto e invece poi la partita svolta. Complice anche quel palo di De Silvestro a colpo sicuro dopo un buon sviluppo da sinistra.

Fermana imprecisa, Gabbianelli letale con una punizione precisissima che rischiava addirittura il bis nella ripresa se Perri non avesse miracoleggiato su Gonzalez sempre da piazzato. Fermana che ci ha provato con soluzioni da fuori, con Etchegoyen ma anche collezionando angoli infruttuosi. A Brini, lo ha detto chiaramente nel post gara, l’atteggiamento di qualche giocatore un po’ troppo legato al proprio ego e poco alla squadra, non è affatto piaciuto. Serve giocare per la causa e non per la gloria personale.

Personalismi che nelle ultime gare si sono visti ma in questo momento serve assolutamente far quadrato e pensare da squadra. E a dire il vero, sarebbe servita la voce della società più nel post gara di Senigallia per un torto pesante e clamoroso come il mani di Magi Galluzzi che dopo la sfida con L’Aquila: quello di domenica è un episodio nitido e chiaro, che non ha bisogno di interpretazioni. Ma intanto da oggi si serrano le fila, ci si confronta (e Brini lo farà sicuramente con il gruppo) per preparare la gara contro il Notaresco: dopo due sconfitte servono i tre punti, in questo momento sono fondamentali.

