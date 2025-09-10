Fermana, un punto e una prestazione che danno fiducia

Il punto conquistato ad Urbino permette ala Fermana di iniziare la nuova settimana, quella che porta all’esordio casalingo con la Civitanovese, con un morale senza dubbio più alto. Dopo il 3-1 al passivo in Coppa Italia di certo qualche ombra era comparsa intorno al Bruno Recchioni che, va detto, non era affatto stracolmo di tifosi. Eppure ad Urbino, contro una squadra decisamente più avanti nella condizione (seppur priva di tre elementi importanti), la Fermana non solo ha ottenuto un buon punto ma era anche andata in vantaggio. Lo spunto decisivo è stato di quel Marin, capitano canarino, che aveva già favorevolmente impressionato nell’esordio in Coppa Italia. Regia di personalità e capacità di attrarre sui suoi piedi quasi tutti i palloni in fase di costruzione della squadra. Senza dubbio l’elemento che ha maggiormente colpito l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori anche se da Urbino sono arrivate altre buone indicazioni. Petronelli ad esempio in ripartenza ha ben impressionato macinando molti chilometri. Lo stesso Solmonte era andato a segno per la seconda gara consecutiva salvo vedersi annullare il gol per un dubbio fuorigioco e sarebbe stato un inizio da tre punti che avrebbero pesato molto sul morale. In campo dunque le indicazioni non sono affatto negative a patto di tenere ben saldi i piedi a terra, vista la scarsa condizione atletica di molti elementi arrivati in corso d’opera e con una preparazione iniziata largamente in ritardo. Tutte indicazioni e condizioni che ben si sapevano ma con le quali bisogna fare presto i conti.

A partire da domenica quando ci sarà un rematch della sfida di qualche mese fa, allora era Serie D, quando al Recchioni passò la Civitanovese mettendo praticamente la pietra tombale sulle speranze di salvezza della squadra di Savini. Alla fine però arriverà l’Eccellenza anche per i rossoblù ed un’estate travagliata, in modo del tutto simile a quella della Fermana. Una sfida da sempre sentita, con tanto di rivalità anche tra le tifoserie entrambe in aperta contestazione. I gialloblù non saranno in tribuna in casa mentre ad Urbino non sono mancanti, mantenendo pienamente le intenzioni della vigilia. Anche i rossoblù sono in contestazione e la possibilità di vedere un Recchioni con pochi spettatori è molto alta. Il tutto con tanto di retta televisiva su Tvrs, con inizio alle ore 15,30. Quella che inizia domenica sarà una settimana intensa con tre gare in sette giorni. Dopo la sfida del Recchioni, mercoledì a Montegranaro il ritorno di Coppa Italia contro la squadra di Eddy Mengo che parte dal 3-1 esterno a Fermo per poi viaggiare alla volta di Trodica la domenica successiva per la terza giornata di Eccellenza.