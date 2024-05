Fermana, una serie di errori iniziata con Domizzi

La situazione in casa Fermana fa restare ancora tutti con il fiato sospeso. Come ripetuto decine di volte, ma fondamentali per fare il quadro della questione, non ci potrà essere nulla di concreto per il futuro fino a fine maggio, quando dovranno arrivare le risposte di Inps e Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito del club che ammonta a oltre due milioni. Se i responsi saranno positivi, l’iscrizione in Serie D, da presentare entro metà luglio, apparirà in discesa. Altrimenti anche la quarta serie sarebbe a rischio. Visto che di futuro è ancora impossibile parlare, il tempo è quello giusto per individuare le cause delle due retrocessioni negli ultimi tre anni. Tutto parte dall’estate del 2021. La Fermana non trova l’accordo per continuare con Giovanni Cornacchini in panchina, discorsi di natura prettamente economici. L’allenatore aveva preso la squadra alla 15esima giornata portandola alla salvezza diretta conquistata con tre giornate d’anticipo. Non arrivò però l’accordo. In panchina arriva Domizzi, reduce da una breve parentesi al Pordenone in B, ma alle prime prese come allenatore. Una scommessa troppo azzardata con il senno del poi. La discesa degli ultimi tre anni della Fermana si può tranquillamente affidare a quella decisione. Nonostante Domizzi sia durato appena quattro partite. Da lì arriva Riolfo con la pareggite cronica e i playout di Viterbo con l’incolpevole Baldassarri. Il paracadute in quell’occasione lo mise Vecchiola, consentendo alla Fermana di allungare la propria vita tra i professionisti. Ironia della sorte, per ripartire ancora dalla C, la Fermana stava rischiando di fare ancora una scommessa al limite, come per Domizzi. Stavolta però si trattava di Sansovini, anche ex giocatore dei gialloblù. Il "sindaco" di Pescara veniva dall’esperienza con l’Under 17 del Sassuolo ed è stato per tre ore l’allenatore della Fermana: forti contatti con Ardeatini e comunicati pronti, dato che la trattiva con Protti stava saltando. Con la bandiera i rapporti sono stati ricuciti all’ultimo ed è poi diventato l’allenatore dei gialloblù. Un altro punto di svolta del passato recente della Fermana è stato ovviamente la scorsa estate: via Protti e Andreatini, dentro Galassi e Bruniera. Quest’ultimo aveva anche fatto parte dell’ultima "Fermana sana" come vice di Cornacchini, prima della scommessa Domizzi. Una serie di decisioni sbagliate che nascono tutte tre anni fa. Come sarebbe stato il futuro della Fermana se in panchina fosse rimasto Cornacchini? Non lo sapremo mai.

f.c.