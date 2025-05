Fermana: Verso il Closing Finale tra Ristrutturazione del Debito e Nuovi Assetti Societari

Una calendarizzazione ideale delle prossime settimane è ben chiara in casa Fermana perché da qui a fine maggio si scriverà la storia prossima del club gialloblù. Innanzitutto partiamo dalla data più lontana nel calendario, quell’11 giugno che rappresenta il sessantesimo giorno dal deposito dell’omologa per la ristrutturazione del debito e quindi scadrà il tempo utile per lo opposizioni dei creditori. Se non ci saranno, da quel momento l’omologa diventa effettiva e dunque si procederà ai primi pagamenti diretti (circa 800 mila euro totali ai vari enti creditori) e poi alla rateizzazione a dieci anni con 75mila euro anni, coperti e garantiti dal cambio di destinazione del contributo del comune per la gestione dell’impianto sportivo.

Prima dell’11 giugno però tappe fondamentali aspettano i colori gialloblù. Lunedì, la conferma è arrivata da entrambe le parti, ci sarà a Fermo un incontro propedeutico molto importante: da un lato la famiglia Simoni e Federico Ruggeri per la Fermana, dall’altro invece il manager ternano Francesco Pileri, rappresentante del gruppo internazionale (operante in diversi ambiti: alberghiero, edile e casinò da quanto è dato sapere). Propedeutico appunto perché sarà l’occasione per tirare le fila nel dettaglio di tutti gli aspetti sul tavolo. Una trattativa che in gran silenzio si sta sviluppando almeno dal mese di gennaio con i primi contatti tra le parti e svolta in gran segreto. Di certo la retrocessione non ha aiutato la prosecuzione della stessa che però sembra volgere al meglio.

Si parlerà di programmazione, di soldi da mettere al bilancio e di obiettivi per le prossime stagioni ma anche di soggetti presenti in società e dei relativi ruoli. Lo stesso Francesco Pileri dovrebbe avere quello di amministratore della società, con Gianfilippo Simoni nel ruolo di presidente onorario mentre quale direttore sportivo tutte le strade portano a Federico Ruggeri fresco anche di frequentazione con attestato (propedeutico all’esame a Coverciano) del corso di formazione da ds presso Unimc. Insomma ruoli sostanzialmente delineati in un contesto che prevede per i nuovi soci ovviamente la maggioranza del pacchetto con il 55% delle quote, il 45% resterebbe alla famiglia Simoni chiamata però ad individuare, magari anche con la supervisione di un’amministrazione comunale estremamente collaborativa, un fermano nel ruolo di presidente.

Tutto questo per arrivare alla settimana successiva, orientativamente tra il 19 e il 22 maggio circa, all’incontro proprio a Fermo con gli imprenditori per l’atteso closing finale. Un crono programma intenso con i tifosi (da ammirare la loro presenza fino alla fine) in attesa di una fumata bianca, dopo le ultime due cocenti retrocessioni in altrettante annate da dimenticare in fretta.

Roberto Cruciani