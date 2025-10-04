Fermana verso Jesi . Per mister Gentilini dubbi da risolvere

In questo momento della stagione per la Fermana non è possibile guardare neanche troppo avanti ma guardare solo all’impegno successivo perché occorre riprendere delle certezze che sono mancate nelle ultime uscite. Al netto di varie sfortune legate ad espulsioni (Scanagatta a Trodica) e ai virus pre Osimana che hanno condizionato l’ultimo impegno casalingo. Ciò che preoccupa è la facilità con la quale domenica scorsa sono stati concessi gol dalla squadra giallorossa. E su questo si è cercato di lavorare in settimana perché alla Jesina bisogna fare particolare attenzione. I leoncelli hanno vissuto un momento decisamente complicato visto che, per dieci giorni, non hanno avuto una guida tecnica. Tanti giorni sono infatti serviti per decidere il sostituto di Malavenda e la scelta alla fine è ricaduta su Giuseppe Puddu, classe 1992, il più giovane tecnico dell’Eccellenza, categoria che ha vissuto solo nella parte finale dello scorso anno con la salvezza i playout conquistata con l’Atletico Mariner. Fermana che ha lavorato al Recchioni convinta di dover riprendere il cammino ma lo ha fatto anche con diversi dubbi di formazione dopo i problemi legati ai virus della scorsa settimana ma anche a contrattempi di natura muscolare che non permettono di avere a mister Gentilini, come spesso avvenuto anche nelle scorse settimane, la possibilità di scegliere sull’intera rosa. Bisognerà fare di necessità virtù anche in questo caso puntando anche o soprattutto sulla voglia di rivalsa dopo il ko interno pesante contro l’Osimana perché a Jesi saranno punti pesantissimi.