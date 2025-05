Fermana: verso l'accordo con gli imprenditori italo-maltese

Stando alle dichiarazioni dei giorni scorsi ci si aspettava l’arrivo a Fermo degli imprenditori italo-maltese interessati alla Fermana. Evidentemente qualche contrattempo relativo ai propri impegni lavorativi non ha permesso questo. Ma l’incontro c’è stato comunque, le parti si sono parlate e confrontate. Lo hanno fatto in video conferenza e da quanto riportato dal comunicato stampa diffuso ci si avvicina alla cosiddetta e fatidica fumata bianca.

Dalla stessa nota ufficiale della società è ben chiaro ed evidente che il nodo cruciale da sciogliere prima del fatidico si, riguarda l’omologa della ristrutturazione del debito che "nei prossimi giorni", come scritto appunto nero su bianco, dovrebbe ufficialmente arrivare. Quella la chiave di volta per far partite la definizione dell’accordo ufficiale, al quale preliminarmente si sta già lavorando e i cui dettagli, già ampiamente anticipati prevedono che il 55% delle quote passi al gruppo italo – maltese (il cui riferimento è Tumas Grup, ndr) mentre il 45% rimanga nelle mani dell’attuale proprietà rappresentata dalla famiglia Simoni.

Proprietà attuale tra l’altro, che sarebbe chiamata anche ad indicare la figura di un presidente fermano, opzione pienamente condivisa anche dagli acquirenti per un legame forte con Fermo e il suo territorio. Presidente fermano dunque che avrà al suo fianco con ogni probabilità, nel ruolo di amministratore quel Francesco Pileri, manager ternano, che ha tessuto le fila di questa trattativa in dall’inizio avendo mandato a trattare appunto dagli interlocutori maltesi.

Intanto proprio Pileri nella serata di mercoledì ha assistito dal vivo alla sfida di ritorno della semifinale playoff della sua Ternana contro il Vicenza, in palio l’accesso alla finale che mette in palio un posto nella prossima serie B. Il tutto in attesa anche di definire nel dettaglio le questioni che riguardano la Fermana magari proprio nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Un nuovo incontro a strettissimo giro come indicato appunto anche nella nota ufficiale per andare a programma e definire le linee guida della prossima stagione.

Calendarizzazione futura che pare abbastanza definita: in primo luogo l’ufficialità in merito all’omologa da parte del tribuna e subito dopo un nuovo incontro (da vedere se in presenza o ancora in videoconferenza) per definire come sarà sia a livello organizzativo che sportivo la Fermana edizione 2025-2026 che dovrà affrontare il campionato di Eccellenza. Ovviamente i tifosi canarini attendono notizie in tale senso.

Roberto Cruciani