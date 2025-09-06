Fermana, vittoria in amichevole. Prove generali per l’Urbino

Il test contro l’Usa Fermo disputato giovedì in serata allo Smerilli di San Marco alle Paludi, in realtà il secondo stagionale della Fermana dopo quello con l’Afc Fermo al Recchioni, si è concluso con il punteggio di 3-1 dopo una prima parte di gara chiusa in parità. Ma in realtà serviva soprattutto oliare meccanismi che non possono che essere ancora acerbi, considerando che mister Gentilini ha iniziato a lavorare con i ragazzi solo dallo scorso 18 agosto. In Coppa Italia contro il Montegranaro si è notato che al momento la condizione è ancora precaria e dunque sarà necessario ad Urbino sfruttare al meglio anche tute e cinque le sostituzioni a disposizione nel migliore dei modi, in un contesto di squadra che comunque ha confermato anche elementi con qualità tecniche interessanti.

Facile pensare ad esempio a capitan Marin che si prenderà il centrocampo al fianco di Rogerio, chiamato principalmente a far legna. In avanti poi i tre sulla tre quarti hanno mostrato di avere esperienza e qualità pur non avendo ancora la condizione, parliamo di Petronelli, Guti e dello stesso Cicarevic che agisce sottopunta alle spalle di Solmonte. Da trovare il giusto equilibrio dietro, dove la difesa sarà sicuramente inedita visto il certo rientro di Scanagatta al fianco di Kieling mentre per Rodriguez ci sarà ancora da attendere. Under sugli esterni bassi: se a destra sembra un ballottaggio 2006 tra Morelli (adattato nel ruolo ma in rosa fin dal primo giorno) e l’ultimo arrivato Bartolocci (ex Anzio), a sinistra dovrebbe essere confermato Malafronte, in campo quasi pr quasi tutta la gara in Coppa Italia. C’è da stringere i denti soprattutto in questa prima parte di campionato ma diciamo in particolare ad Urbino. La squadra di Nico Mariani, confermato dopo la buona stagione scorsa e reduce da un ciclo super al Montefano, ha cambiato poco rispetto allo scorso anno ma ringiovanendo la rosa, puntando su tanti ragazzi di Urbino e della zona.

La notizia che la parte di omologa inerente l’Agenzia delle Entrate (se vogliamo la parte più corposa) dell’ammontare sia stata regolata è indubbiamente una buona notizia ma ora l’attenzione si sposta sull’altra parte che entro poco (alla scadenza del sessantesimo giorno dall’ok all’omologa) dovrà essere coperta e riguarda i 208mila euro del Credito Sportivo che non sono stati menzionati nel comunicato ufficiale della società e dunque restano da regolare. E nel frattempo è arrivato il nuovo team manager canarino Carlo Albanese.

Roberto Cruciani