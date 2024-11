Fermana Walking Football: "Siamo orgogliosi di voi"

Tre volte tre. Tre titoli di campione d’Italia: 2018, 2023 e 2024, tre scudetti cuciti addosso a giocatori di una squadra nata più di sei anni fa per passione e voglia di stare insieme: ieri Panchester United, oggi Fermana Walking Football che, tra tornei internazionali e nazionali, sta contribuendo a far conoscere diffusamente la disciplina del walking football (calcio camminato, ndr). Sebbene il Walking Football condivide somiglianze con il calcio tradizionale e con il calcio a 5, si differenzia da questi sport tramite regole che hanno l’obiettivo di preservare la sicurezza e la salute dei praticanti: la corsa ed il contatto sono vietati. Queste due regole fondamentali fanno si che il Walking Football sia uno sport che può essere praticato ad ogni età ed è particolarmente consigliato per calciatori che abbiano superato i cinquant’anni per il settore maschile e quarant’anni per quello femminile.

I canarini over 50, dopo aver ottenuto il titolo trionfando alle finali del torneo nazionale che si sono svolte al ‘Totti Soccer School’ di Roma, sono stati accolti in Comune per i dovuti e meritati riconoscimenti. Il sindaco Paolo Calcinaro e gli assessori Alberto Scarfini e Mirco Giampieri hanno definito i giocatori presenti ‘un piccolo grande orgoglio che allo stesso tempo promuove l’immagine di Fermo’. Gli atleti, a loro volta, hanno donato agli amministratori un quadro a forma di pallone con gli anni degli scudetti vinti evidenziando l’importante ruolo sia aggregativo della disciplina, che promozionale per l’intero territorio fermano ogni qual volta la compagine è impegnata in competizioni fuori regione oltre che dai confini nazionali. I campioni della squadra over 50, guidata dal mister- giocatore Giordano Paoloni vecchia gloria gialloblu, sono: capitan Enrico Matteucci, Mirco Di Leonardo, Vincenzo Teodori, Piero Giancamilli, Francesco Vigliotti, Massimo Cerasa, Giulio Palomba, Simone Santanafessa. L’ideatore, responsabile nonchè giocatore tra gli over 60 Fabio Belà ha già preannunciato l’interesse da parte di tv nazionali a parlare della squadra da considerarsi tra le più forti ed esperte d’Italia, sottolineando che la vittoria dello scudetto è anche merito degli over 60 con: capitan Leonello Alessandrini, Enrico Carpiceci, Mariano Ciarapica, Eros Friscolanti, Fabrizio Finucci, Sergio Peroni, Sergio Marzi, Andrea Mazzoni, Domenico Giammaria e Ugo Ferracuti. Gaia Capponi