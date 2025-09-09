Fermano accoltellato in Mongolia. “Rudy è stato soccorso subito, altrimenti...”

Fermo, 9 settembre 2025 – L’intervento è andato bene, Rudy è tranquillo e non avverte dolori, ma saranno necessarie almeno due di settimane prima di valutare il suo rientro in Italia. Sono queste le condizioni di Rudy Di Flavio, il giovane 32enne originario di Massa Fermana, accoltellato sabato sera a Ulan Bator in Mongolia. Era partito in sella alla sua bici da Massa Fermana il 19 marzo del 2024, per un’avventura che sognava e preparava da anni, purtroppo una volta giunto alla meta che si era prefissato è stato vittima di una aggressione inaspettata.

Era arrivato da poco nell’ostello di Ulan Bator, l’ultima tappa del suo viaggio dopo aver traversato Grecia, Turchia, Iran, Iraq, Kazakistan e Cina. Si stava preparando per andare a fare una doccia quando è stato aggredito alle spalle e raggiunto da sette coltellate, di cui una che gli avrebbe perforato l’intestino. Subito dopo l’aggressione è stato prima soccorso da due ragazzi tedeschi. Le autorità militati poche ore più tardi, hanno fermato un americano già noto alle forze dell’ordine, indicato come l’autore del folle gesto. Rudy Di Flavio è stato trasferito all’ospedale militare di Ulan Bator, dove è stato operato e lunedì mattina è stato poi portato all’ospedale civile.

“Siamo riusciti a parlargli al telefono – racconta Giancarlo Di Flavio, zio di Rudy – sta bene, dice di non avvertire dolore, e sembra non aver accusato psicologicamente l’episodio. Per fortuna le ferite non sono molto profonde, e merito va anche ai soccorritori: i due giovani tedeschi che lo hanno trovato e aiutato chiamando i soccorsi. L’ambasciata italiana in Mongolia è stata molto rapida nel contattare l’ospedale, ma anche ad informarci passo dopo passo. Sono stati tutti molto bravi, se non fosse stato subito soccorso, sarebbe andata diversamente”.

Ieri mattina Desiree, la sorella di Rudy, ha preparato i documenti per raggiungere il fratello in Mongolia, dovrebbe partire proprio questa mattina. Sembra che dopo la paura iniziale, le cose si stiano sistemando e già si parla della data del possibile ritorno. “E’ stata una storia assurda – conclude Giancarlo – fa pensare che Rudy abbia attraversato luoghi critici, ai margini di conflitti senza avere alcun problema, poi una volta arrivato a destinazione si sia imbattuto in questa folle vicenda. Ora lo terranno in osservazione per un paio di settimane, anche perché per il rientro a casa deve affrontare un viaggio di 12 ore”.