’Fermano in storia’: un festival per tre comuni

Pronta a partire la prima edizione del Festival storico culturale denominato ‘Fermano in Storia’, organizzato da Dario Aspesani e Lara Giancarli dell’associazione Worldland con il patrocinio dei comuni di Montegiorgio, Belmonte Piceno, Grottazzolina e dell’associazione Marca Fermana. Molti gli ospiti che si alterneranno durante le serate in cui saranno presentate storie inedite sul territorio. Si tratta di sei appuntamenti articolati in conferenze, visite guidate, esibizioni storico sportive e altre curiosità. Il primo incontro si terrà sabato alle 17,30 nel chiostro Sant’ Agostino di Montegiorgio sul tema: ‘Il Piceno dal Mesolitico all’età del bronzo’ a cura di Nazzareno Graziosi (nella foto). Il 18 sempre alle 17,30 nel chiostro di Sant’ Agostino ‘L’Adriatico e la civiltà greco-italica’ con Nazzareno Graziosi. Il 25 alle 17,30 visita al Museo dei Piceni di Belmonte Piceno e incontro con alcuni archeologi. Sabato 18 marzo alle 17,30 nel chiostro Sant’ Agostino si parlerà di ‘Il Piceno e l’ Eneide’ con Nazzareno Graziosi e ‘La Dieta Mediterranea nella storia’ con Alberto Nicolai. Si proseguirà domenica 19 marzo sempre a Montegiorgio con la gara nazionale di arco storico, per chiudere il 15 aprile alle 16 a Grottazzolina nella sala consiliare con la presentazione della mostra di archeologia sperimentale a cui seguirà l’inaugurazione di una Mostra fotografica dedicata ai Piceni. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.